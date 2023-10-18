Байден готує запит до Конгресу на $100 млрд для України та Ізраїлю – Bloomberg

Президент США Джо Байден планує звернутися до Конгресу із запитом про допомогу для України та Ізраїлю на суму близько $100 млрд.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Окрім оборонної підтримки для Ізраїлю та України, додатковий запит Білого дому включатиме фінансуванням безпеки кордонів і допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема для Тайваню.

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Комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку для Ізраїлю після нападу терористів ХАМАС та полегшити надання допомоги Києву.

Як зазначає Bloomberg, включення в цей же запит фінансування безпеки кордонів США може допомогти заручитися підтримкою серед республіканців у Конгресі. Представники Республіканської партії вже давно пов’язують додаткову допомогу іншим державам із вирішенням проблеми притоку мігрантів до США.

Джерело повідомило агентству, що деталі пакету все ще опрацьовуються. Сума в $100 млрд має покрити видатки на весь фінансовий рік.

Попередній запит Білого дому, який передбачав допомогу Україні на $24 млрд, охоплював лише тримісячний період. Він поки що не схвалений Конгресом.

Видання припускає, що обсяг нового запиту Байдена на $100 млрд може зустріти спротив у Палаті представників США, де існують розбіжності між республіканцями щодо скорочення витрат та допомоги іншим країнам.

Конгресмен Джим Джордан, якого висувають на посаду наступного спікера Палати представників, скептично налаштований щодо допомоги Україні. А консерватори вимагають, щоб пакет підтримки Ізраїлю не був прив’язаний до подальшої допомоги Києву.

Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що очікує, що Білий дім надішле запит “до кінця цього тижня”. І що цей запит має включати військову, дипломатичну, розвідувальну та гуманітарну допомогу для Ізраїлю.

– Ми хотіли б отримати додатковий пакет якомога швидше, оскільки потреби великі як в Ізраїлі, так і в Україні, – наголосив Шумер.

Розмови про новий пакет для України та Ізраїлю: що відомо

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Білий дім і законодавці в Конгресі обговорюють можливість об’єднати в один запит допомогу Ізраїлю та Україні.

Такий крок запропонували демократи та республіканці, які підтримують Україну. На їхню думку, це допоможе забезпечити додаткове фінансування Києва, попри протидію з боку деяких республіканців.

Джо Байден своєю чергою наголошував, що США здатні подбати про допомогу Україні та Ізраїлю одночасно.

Джерело : Bloomberg

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