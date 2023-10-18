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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Удару по лікарні в Газі завдав ХАМАС – Байден

Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден під час промови у Ізраїлі, де перебуває з візитом солідарності, заявив, що вибух у лікарні Аль-Ахлі в Газі спричинили бойовики ХАМАСу.

– Я глибоко засмучений і обурений вчорашнім вибухом у лікарні в Газі. І виходячи з того, що я бачив, схоже, що це було зроблено іншою стороною, а не вами. Але багато людей не впевнені в цьому. Тому ми повинні подолати багато речей, – наголосив він.

Байден зауважив, що Сполучені Штати сьогодні разом з народом Ізраїлю і готові забезпечувати усім необхідним для захисту, а “ХАМАС не представляє весь палестинський народ і приніс йому лише страждання”.

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– Я з нетерпінням чекаю на ґрунтовну дискусію про те, куди ми всі підемо далі, – каже Байден, звертаючись до прем’єра Беньяміна Нетаньягу.

На завершення промови він сказав, що пишається мужністю, відданістю та хоробрістю ізраїльтян.

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Саме через удар по лікарні у Газі Джо Байден скасував поїздку до Йорданії, де мав сьогодні відбутися чотиристоронній саміт – з королем Абдаллою II, президентом Єгипту та головою Палестинської автономії Махмудом Аббасом.

Джерело: The Times of Israel

Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Джо Байден, Сектор Газа, США, тероризм
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