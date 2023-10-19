Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
Потужний вибух у Вознесенську: ППО знищила ракету Х-59 на Миколаївщині
Полтавську область росіяни атакували ракетами та БпЛА: серед поранених дитина
ЗСУ знищили на аеродромах Бердянська й Луганська 9 гелікоптерів РФ, ППО та склад боєприпасів
Терміново
У Хмельницькому під час повітряної тривоги працювала ППО
Світ
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Вимагають від Ізраїлю припинити вогонь: активісти увірвалися у Капітолій

Вимагають від Ізраїлю припинити вогонь: активісти увірвалися у Капітолій

Пропалестинські активісти увірвалися в американський Капітолій.

Вони влаштували акцію на підтримку Палестини і вимагають припинити бомбардування сектору Газа та військову допомогу Ізраїлю.

Зазначається, що велика група протестувальників увійшла в офісну будівлю. В результаті таких дій протестувальників було заарештовано кількох людей.

Зараз дивляться

– Демонстрації заборонені в будівлях Конгресу. Ми попереджали протестувальників припинити демонстрацію, а коли вони не підкорилися, ми почали їх арештовувати, – повідомляє поліція.

Поліція Капітолію не підтвердила кількість затриманих.

Біля Капітолію зібрався великий натовп, щоб “підтримати тих, кого арештували всередині”.

Читайте також
У лікарню в секторі Гази влучила ракета: Ізраїль і ХАМАС обмінялися звинуваченнями
Вимагають від Ізраїлю припинити вогонь: активісти увірвалися у Капітолій

Фото: скрін з відео

Джерело: The Hill
Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Палестина, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Виробляє компоненти дронів для атак РФ на Україну: США запровадили санкції проти іранської компанії
Дрони Шахед
Удар по Запоріжжю, Leopard на озброєнні та атака на аеродром під Курськом: головні новини 18 жовтня
Вимагають від Ізраїлю припинити вогонь: активісти увірвалися у Капітолій
Частину зброї ХАМАС отримав із РФ: депутат Кнесету пояснив співпрацю Москви й Тегерана
бойовики ХАМАС
Війна в Ізраїлі: кількість загиблих українців збільшилася до 23
сектор Гази ізраїль
Постачання зброї до Ізраїлю буде пріоритетним для Німеччини – ЗМІ
Вимагають від Ізраїлю припинити вогонь: активісти увірвалися у Капітолій

Завантаження

Ігри
Відео
Чому США гальмує поставки зброї в Україну: як працює лендліз

Історичний закон про ленд-ліз, який Штати ухвалили у травні торік на знак підтримки України у війну, так і не запрацював. Для чого він був потрібен, чи виконав якусь роль і чи не зачинилися ще ці двері повністю?

Оксана Михайлова
НАСЛІДКИ ударів РФ | УКРАЇНА – МАЛЬТА: вольова перемога НАШИХ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Вимагають від Ізраїлю припинити вогонь: активісти увірвалися у Капітолій
ATACMS змінять хід ВІЙНИ | УСПІХИ ЗСУ на Таврійському напрямку | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Вимагають від Ізраїлю припинити вогонь: активісти увірвалися у Капітолій
ЗСУ мінуснули ЧЕРГОВИЙ СУ-25 РФ | ХАМАС воює зброєю з РФ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Вимагають від Ізраїлю припинити вогонь: активісти увірвалися у Капітолій
23 українця ЗАГИНУЛИ від рук ХАМАСУ | ПЕКЕЛЬНА АВДІЇВКА | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Вимагають від Ізраїлю припинити вогонь: активісти увірвалися у Капітолій
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь