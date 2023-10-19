Вимагають від Ізраїлю припинити вогонь: активісти увірвалися у Капітолій

Пропалестинські активісти увірвалися в американський Капітолій.

Вони влаштували акцію на підтримку Палестини і вимагають припинити бомбардування сектору Газа та військову допомогу Ізраїлю.

Зазначається, що велика група протестувальників увійшла в офісну будівлю. В результаті таких дій протестувальників було заарештовано кількох людей.

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– Демонстрації заборонені в будівлях Конгресу. Ми попереджали протестувальників припинити демонстрацію, а коли вони не підкорилися, ми почали їх арештовувати, – повідомляє поліція.

Поліція Капітолію не підтвердила кількість затриманих.

Біля Капітолію зібрався великий натовп, щоб “підтримати тих, кого арештували всередині”.

Фото: скрін з відео

Джерело : The Hill

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