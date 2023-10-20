Постачання ATACMS і використання активів РФ: Зеленський поговорив з Байденом

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Вони обговорили важливі теми, зокрема посилення можливостей України.

– Постачання ATACMS надихає українців, а наші воїни використовують їх на полі бою. Ми обговорили подальше посилення наших можливостей дальньої дії, – стверджує глава держави.

Зеленський додав, що під час візиту спеціальної представниці США Пенні Пріцкер в Україну розпочалися продуктивні переговори про можливі шляхи використання заморожених російських активів.

Водночас президент поінформував Байдена про останній закон про політично значущих осіб, ухвалений українським парламентом, який просуває реформи на шляху до початку переговорів про повноцінне членство в Європейському Союзі.

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Глава держави підтримав візит президента США до Ізраїлю з метою пошуку миру та захисту життя цивільного населення. Лідери також обговорили наступні спільні кроки щодо просування Формули миру Зеленського.

Зокрема, він підтримав рішення США направити представника на наступну зустріч радників на Мальті наприкінці цього місяця. За словами президента, Україна вдячна за важливу та постійну підтримку США в боротьбі за свободу та проти російської агресії.

Джерело : Офіс президента

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