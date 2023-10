ХАМАС звільнив двох американських заручниць, викрадених під час першого нападу на Ізраїль

Двоє звільнених американських заручниць, яких викрали представники ХАМАС під час першої атаки проти Ізраїлю майже два тижні тому, зараз перебувають під опікою Армії оборони Ізраїлю.

Про це заявив речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі під час прес-конференції в Тель-Авіві, повідомляють іноземні журналісти.

За його словами, Джудіт Тай Раанан та її 17-річна донька Наталі Раанан тепер перебувають у руках Сил безпеки на території Ізраїлю.

*Comunicado da assessoria de imprensa do Gabinete do Primeiro-Ministro em nome do Responsável pelos Sequestrados e Desaparecidos:*

Esta noite (sexta-feira), dia 20 de outubro de 2023, Judith Tai Raanan and Natalie Shoshana Raanan foram libertadas das mãos da organização…

