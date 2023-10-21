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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

ХАМАС звільнив двох американських заручниць, викрадених під час першого нападу на Ізраїль

ХАМАС звільнив двох американських заручниць, викрадених під час першого нападу на Ізраїль
Фото: Pixabay

Двоє звільнених американських заручниць, яких викрали представники ХАМАС під час першої атаки проти Ізраїлю майже два тижні тому, зараз перебувають під опікою Армії оборони Ізраїлю.

Про це заявив речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі під час прес-конференції в Тель-Авіві, повідомляють іноземні журналісти.

За його словами, Джудіт Тай Раанан та її 17-річна донька Наталі Раанан тепер перебувають у руках Сил безпеки на території Ізраїлю.

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– Їхня родина отримала оновлену інформацію. Сьогодні ввечері та завтра буде більше подробиць, — сказав він.

Хагарі заявив, що ізраїльський уряд і сили безпеки зроблять все, щоб повернути заручниць додому.

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Джерело: CNN
Ізраїль, Війна в Ізраїлі, США
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