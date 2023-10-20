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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Прем’єрка Італії Мелоні розійшлася з партнером Джамбруно після його сексистських коментарів

премʼєрка Італії Джорджія Мелоні
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні розійшлася зі своїм  партнером, тележурналістом Андреа Джамбруно після його сексистських коментарів на адресу колеги-жінки.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

У пари є семирічна донька. 

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– Мої стосунки з Андреа Джамбруно, які тривали майже 10 років, закінчуються. Я дякую йому за чудові роки, які ми провели разом, за труднощі, через які ми пройшли, і за те, що він подарував мені найважливіше в моєму житті – нашу доньку Джиневру. Наші шляхи на деякий час розійшлися, і прийшов час визнати це, – написала вона у своїх соцмережах.

Нагадаємо, у серпні в Італії розгорівся скандал після того, як журналіст і партнер премʼєрки Джорджії Мелоні припустив, що жінки можуть уникнути зґвалтування, якщо не напиватимуться.

Під час шоу Джамбруно погодився зі словами редактора газети Libero П’єтро Сенальді про те, що якщо жінки хочуть уникнути зґвалтування, то передусім, вони повинні не непритомніти та тримати себе в руках.

Попри це, обидва чоловіки засудили ґвалтівників та назвали їх “вовками”, але їхні коментарі викликали бурю в соціальних мережах.

Люди почали звинувачувати Джамбруно в тому, що він перекладає вину за зґвалтування на жертву.

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Італія, Розлучення, секс-скандал
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