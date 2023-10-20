У Газі загинула 24-річна харків’янка Лейла Хіжи: у неї залишилася новонароджена донька

У вівторок, 17 жовтня, в результаті обстрілу сектору Гази загинула українка Лейла Хіжи. Вони з донькою були у будинку батьків чоловіка, коли в будівлю влучила ракета.

Дівчині було усього 24-роки, її новонароджена дитина залишилася без матері.

– Вранці 17 жовтня Лейла була з донькою у будинку батьків чоловіка, коли в будівлю влучила ізраїльська ракета. Обидві були поранені, їх відвезли до лікарні, куди ввечері доставили ще близько ста поранених після вибуху у дворі лікарні Аль-Ахлі, де загинули, за різними даними, від 300 до 500 людей. Лейлу врятувати не змогли, – розповідають родичі.

На момент ракетного обстрілу чоловік загиблої перебував у Єгипті.

Зараз дивляться

Як розповіли родичі дівчини, Лейла Хіжи народилася у Харкові. Її мати – українка Світлана Куликова, а батько – палестинець Гхазі Хіжи. Чоловік приїхав до України на навчання, де й познайомився з майбутньою дружиною. До Палестини вони переїхали після того, як Гхазі закінчив навчання.

Лейла навчалася у Жіночому коледжі університету Аль-Азхар у Каїрі до 2021 року. Через рік дівчина вийшла заміж і працювала у салоні краси.

За словами брата дівчини Заїда Хіжи, після того, як сім’я виїхала з Харкова, у Лейли залишалося лише українське свідоцтво про народження.

У липні 2022 року вона звернулася до українського консульства у Туреччині, щоб отримати паспорт. Втім, процес затягнувся через те, що адреса прописки Лейли в Україні була на території, на той час окупованій росіянами.

З Туреччини Лейла з чоловіком вирушили до Єгипту. Пізніше дівчина повернулася до Гази, де народила доньку Олену.

Чоловік залишався в Єгипті. Від початку час бойових дій Лейла з дочкою перебували у Газі. Родина українки одразу попросила допомогти з евакуацією, проте вона зірвалася.

Сім’я звернулася до українського консульства в Єгипті з проханням допомогти вивезти дочку Лейли до батька. Евакуація постійно відкладлася.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня близько 06:30 ранку в Ізраїлі прогриміли вибухи. ХАМАС заявив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю та завдав ракетного удару з боку сектору Гази.

Прем’єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу у зверненні до громадян заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни, а сектор Гази “заплатить” за цей напад.

Вранці 8 жовтня ліванське терористичне угруповання Хезболла заявило, що обстріляло Ізраїль ракетами і мінометами “на знак солідарності” з палестинцями. Армія Ізраїлю завдала ударів у відповідь.

20 жовтня ізраїльські військові отримали “зелене світло” на введення військ у сектор Гази в будь-який момент, коли вони будуть готові.

Фото: Ґрати

Джерело: Ґрати

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