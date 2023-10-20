Україна може застосовувати ракети ATACMS лише на своїй території — Пентагон

Бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що балістичні ракети ATACMS Україна повинна використовувати тільки на своїй території.

Про це він сказав на брифінгу.

На запитання журналіста про те, скільки ракет ATACMS США передали Україні, генерал відмовився відповідати.

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— Я не можу вдаватися в конкретику щодо кількості ATACMS, які ми надали. Але… ми надали їх Україні з гарантіями, що вони будуть використовуватися в межах суверенної України для повернення і захисту суверенної української території, — зазначив бригадний генерал.

Він також наголосив, що триватимуть консультації з Україною, союзниками та партнерами, щоб переконатися, що в українців є все необхідне для захисту від Росії.

Сили спеціальних операцій 17 жовтня підтвердили проведення нічної операції в окупованому Бердянську та Луганську, яка призвела до “значних втрат” з російського боку.

Згодом з’явились супутникові знімки аеродрому Бердянська після ракетних ударів ЗСУ.

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