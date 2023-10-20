Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вдарив ножем 5-річного хлопчика: у Познані чоловік убив дитину
Потужний вибух у Вознесенську: ППО знищила ракету Х-59 на Миколаївщині
ЗСУ знищили на аеродромах Бердянська й Луганська 9 гелікоптерів РФ, ППО та склад боєприпасів
У Раді передумали запроваджувати кримінальну відповідальність для чоловіків, яки виїхали під час війни: що відомо
Вибухи у Кривому Розі та Сумах: головні події ночі 19 жовтня
Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Україна може застосовувати ракети ATACMS лише на своїй території — Пентагон

ракета ATACMS
Фото: Getty Images

Бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що балістичні ракети ATACMS Україна повинна використовувати тільки на своїй території.

Про це він сказав на брифінгу.

На запитання журналіста про те, скільки ракет ATACMS США передали Україні, генерал відмовився відповідати.

Зараз дивляться

— Я не можу вдаватися в конкретику щодо кількості ATACMS, які ми надали. Але… ми надали їх Україні з гарантіями, що вони будуть використовуватися в межах суверенної України для повернення і захисту суверенної української території, — зазначив бригадний генерал.

Він також наголосив, що триватимуть консультації з Україною, союзниками та партнерами, щоб переконатися, що в українців є все необхідне для захисту від Росії.

Читайте також
Аеропорт Луганська після удару ATACMS – фото із супутника
Аеропорт Луганська

Сили спеціальних операцій 17 жовтня підтвердили проведення нічної операції в окупованому Бердянську та Луганську, яка призвела до “значних втрат” з російського боку.

Згодом з’явились супутникові знімки аеродрому Бердянська після ракетних ударів ЗСУ.

ATACMS, Війна в Україні, США, США-Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Хорватія відправила в Україну всі свої гелікоптери Мі-8 – Пентагон
українські Мі-8
Аналітики ISW оцінили масштаби операцій ЗСУ на лівобережжі Херсонщини
Україна може застосовувати ракети ATACMS лише на своїй території — Пентагон
Як українцям продовжити тимчасовий захист у Німеччині – три простих кроки
поспорт України, біженці, впо
РФ за ніч випустила 10 КАБів по Херсонщині – у Бериславі загинула людина
вибух
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 20.10.2023
DeepStatemap

Завантаження

Ігри
Відео
”Відрізали б ногу – отримав би інвалідність”: скандал навколо МСЕК у Харкові

У Харкові МОЗ призначило перевірку через скандал у медико-соціальній експертній комісії.

Тетяна Доцяк
Історичне звернення Байдена до американців | Репортаж з передової | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Україна може застосовувати ракети ATACMS лише на своїй території — Пентагон
Зеленський поговорив з Байденом | Скандальна заява Орбана | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Україна може застосовувати ракети ATACMS лише на своїй території — Пентагон
Нафтогаз долучився до захисту українського неба: запущено новий проєкт
Олексій Чернишов
Хто вдарив по лікарні в секторі Гази і що буде далі
Україна може застосовувати ракети ATACMS лише на своїй території — Пентагон
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь