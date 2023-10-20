Варварський метод боротьби: глава Єврокомісії пояснила, чим схожі РФ та ХАМАС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн порівняла Росію та терористичне формування ХАМАС, зазначивши, що вони схожі.

Таку заяву вона зробила під час виступу у вашингтонському аналітичному центрі Hudson Institute.

Глава Єврокомісії наголосила, що як російський диктатор Володимир Путін хоче стерти Україну з лиця землі, так і ХАМАС за підтримки Ірану прагне знищити Ізраїль.

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– Росія – покупець зброї в Ірану – уважно за цим спостерігає. Росія і ХАМАС схожі. Як сказав президент Зеленський, їхня “суть однакова”. Обоє навмисно розшукували безневинних мирних жителів, включно з немовлятами та дітьми, щоб убити та взяти у заручники. Це варварський метод боротьби. І якщо цю заразу не зупинити, вона може поширитися з Європи на Близький Схід та до Індо-Тихоокеанського регіону, – пояснила глава Єврокомісії.

Вона попередила про загрозу розширення конфлікту на Близькому Сході на тлі війни в Ізраїлі. За словами фон дер Ляєн, “Іран, покровитель ХАМАС, лише хоче розпалити вогонь хаосу”.

Вона додала, що терористи ХАМАС не зупиняться, а тому Ізраїль має право захищатися “відповідно до гуманітарного права”.

– І перед обличчям цього жаху існує лише одна можлива відповідь з боку таких демократичних країн, як ми: Ми стоїмо на боці Ізраїлю, – заявила глава Єврокомісії, додавши, що “палестинський народ також страждає від терору ХАМАС”.

Як пояснила фон дер Ляєн, війни в Україні та Ізраїлі спонукають Європу та США бути об’єднаними заради захисту демократії.

Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що Росія та ХАМАС несуть “однакове зло”. Задекларовані ними наміри різні, “але сутність одна”. Про це свідчать ідентичні кадри в Україні та Ізраїлі з розстріляними автомобілями та тілами закатованих людей.

А президент США Джо Байден порівняв диктатора Путіна та терористів ХАМАС. За його словами, вони мають “дещо спільне”, оскільки обоє хочуть повністю знищити сусідню демократичну країну.

Джерело : Єврокомісія

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