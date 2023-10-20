Відповідь США: Китай обмежив експорт графіту, необхідного для виготовлення акумуляторів для електромобілів

У п’ятницю Міністерство торгівлі та Головне митне управління Китаю повідомили про плани щодо обмеження експорту графіту – мінералу, що має вирішальне значення для виробництва акумуляторів для електромобілів (EV), – з міркувань національної безпеки.

Як пише американський телеканал CNN, цю заяву було зроблено всього за кілька днів після того, як США ввели додаткові обмеження на види напівпровідників, які американські компанії можуть продавати китайським фірмам.

– Наразі і Китай, і західні країни ведуть боротьбу за “синицю в руках”, демонструючи, як часто поширюються протекціоністські заходи. Третій закон Ньютона про те, що кожна дія викликає протидію, можна застосувати і тут, – каже Стефан Легге, керівник відділу досліджень податкової та торговельної політики Університету Санкт-Галлена (Швейцарія).

Він додає, що обидві сторони, як Китай, так і США, розуміють, “як дорого обходиться геополітика, якщо вона бере гору над економікою”.

Зараз дивляться

Китай, який посідає домінуюче становище у світі з видобутку і переробки графіту, заявив, що з грудня будуть потрібні дозволи на експорт синтетичних графітових матеріалів, включно з високочистими, високоміцними і високощільними варіантами, а також природного лускатого графіту.

Інститут енергетичних досліджень (Institute for Energy Research), розташований у Вашингтоні, вважає, що автовиробники намагаються налагодити поставки графіту з джерел за межами Китаю, оскільки попит на батареї для електромобілів випереджає інші види використання матеріалу.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, світові продажі електромобілів, включно з автомобілями, що працюють винятково на акумуляторних батареях, і гібридами, стрімко зростають.

Минулого року обсяг продажів перевищив 10 млн одиниць, що на 55% більше, ніж 2021 року, а цього року, за прогнозами агентства, він сягне майже 14 млн автомобілів.

За даними Геологічної служби США, з 2018 року ринок графіту, використовуваного в акумуляторах, зріс у світі на 250%. Минулого року провідним виробником графіту у світі був Китай, на частку якого припало близько 65% світового виробництва, йдеться в повідомленні.

Крім EV, графіт широко використовується в напівпровідниковій, аерокосмічній, хімічній і сталеливарній промисловості.

Обмеження на експорт галію і германію

Обмеження експорту було оголошено на тлі тиску на Китай з боку урядів різних країн у зв’язку з його комерційною і торговельною практикою. Уже понад рік він перебуває в стані технологічної війни зі США та їхніми союзниками в Європі та Азії за доступ до сучасних мікросхем і обладнання для їхнього виробництва.

У липні Пекін ввів обмеження на експорт галію і германію – двох мінералів, необхідних для виробництва напівпровідників. Через місяць поставки цих матеріалів за кордон скоротилися до нуля.

Іван Лам, старший аналітик компанії Counterpoint Research, каже, що раніше Китай уже вводив тимчасові обмеження на експорт графіту, що не мало великого впливу на промисловість, і додає, що нові правила не є “повною забороною”. Проте, за його прогнозами, ціни зростатимуть.

– Ми вважаємо, що середня ціна на графіт у майбутньому продовжить зростати через дисбаланс попиту і пропозиції, включно з Росією, яка була одним з основних постачальників графіту до війни між Росією і Україною, – сказав він.

Китай посідає значне місце у світовому ланцюжку поставок найважливіших мінералів, необхідних для виробництва батарей для електромобілів. За даними Міністерства енергетики США, він переробляє 60% світового обсягу літію і 80% кобальту.

Джерело : CNN

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