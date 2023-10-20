Військовий корабель ВМС США перехопив три ракети поблизу Ємену – Пентагон

Есмінець Військово-морських сил США Carney перехопив кілька ракет та БпЛА неподалік від берегів Ємену, що на півдні Аравійського півострова.

Спочатку про це написали американські ЗМІ, а згодом це підтвердив речник Міністерства оборони США, генерал Патрік Райдер.

За даними преси, корабель, який перехоплював ракети, зараз перебуває у Червоному морі.

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Патрік Райдер заявив, що американський есмінець перехопив три крилаті ракети і близько восьми безпілотників.

За попередніми даними, есмінець США не був ціллю жодної з ракет чи БпЛА. В Пентагоні також відмовились остаточно стверджувати, що було цілями ракет і дронів.

– Ми не можемо точно сказати, на що були спрямовані ці ракети і безпілотники, але вони були запущені з Ємену в північному напрямку вздовж Червоного моря, можливо, на цілі в Ізраїлі, – заявив Райдер на брифінгу в Пентагоні.

Представник Пентагону додав, що есмінець Carney збив три ракети, що запускались з землі, а також кілька безпілотників, які були запущені підтримуваними Іраном силами Хуті в Ємені.

Райдер заявив, що ракети були збиті, оскільки вони “становили потенційну загрозу”, виходячи з їхнього профілю польоту, додавши, що США готові зробити все необхідне “для захисту наших партнерів і наших інтересів у цьому важливому регіоні”. Він сказав, що США все ще оцінюють, що було метою цих ракет.

За словами Райдера, ніхто з американських військовослужбовців і цивільних осіб не постраждав.

Довідково. Підтримувані Іраном повстанці-хусити раніше висловили підтримку палестинцям і погрожували Ізраїлю. Минулого тижня в єменській Сані, яку утримують повстанці-хусити, що все ще воюють з коаліцією на чолі з Саудівською Аравією, демонстранти заполонили вулиці, розмахуючи єменськими і палестинськими прапорами.

Минулого тижня Абдель-Малек аль-Хуті, лідер повстанського угрупування, застеріг США від втручання в конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС, погрожуючи, що його сили відповідатимуть стріляниною з дронів і ракет.

Джерела: DoD, CNN, AP

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