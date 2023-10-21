Швеція хоче ускладнити надання соціальних пільг мігрантам із країн поза межами ЄС

Уряд Швеції оголосив про наміри обмежити соціальні пільги для мігрантів, котрі приїхали до країни не з Євросоюзу чи Європейської економічної зони.

Так, напередодні у газеті Dagens Nyheter вийшла колонка лідерів трьох коаліційних шведських партій та ультраправої політсили Шведські демократи. Серед авторів є нинішній прем’єр Швеції Ульф Крістерссон.

У статті йдеться про плани ускладнити надання соціальних виплат для іммігрантів із країн поза ЄС для стримування міграції та покращення інтеграції в суспільство тих, хто вже прибув.

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У колонці зазначається, що з 2012 року Швеція прийняла понад 770 тис. осіб із країн поза межами Євросоюзу та Європейської економічної зони.

– На тлі інтеграційної політики, яка майже не висувала жодних вимог (до мігрантів, – Ред.) і не давала жодних стимулів для інтеграції в суспільство, широка імміграція створила розділену Швецію, – зазначають політики в статті.

Вони стверджують, що Швеція через щедре соціальне забезпечення мала “значні проблеми” з людьми, народженими за кордоном, які не працювали та жили на соціальну допомогу. У статті йдеться про “соціальну ізоляцію, безробіття, погані результати в школі та відсутність загальних шведських цінностей”.

Водночас у колонці не наводяться конкретні дані, а також немає інформації про кількість громадян Швеції, які також живуть на пільги.

Правий уряд Крістерссона після приходу до владу обіцяв боротися з імміграцією та злочинністю.

Що пропонує уряд Швеції

Нові правила спрямовані на мігрантів, які прибули з країн за межами ЄС і Європейської економічної зони.

Згідно з планом уряду, такі мігранти повинні будуть обов’язково вивчити шведську мову та влаштуватися на роботу в країні.

Серед інших пропозицій – запровадження стелі (верхньої межі) на виплати для іммігрантів, щоб вони не могли отримувати одразу декілька видів допомоги: наприклад, на дітей, житло, через безробіття, хворобу та відпустку по догляду за дитиною.

У разі запровадження нових правил мігрантам доведеться чекати невизначений період часу, перш ніж вони зможуть претендувати на отримання пільг.

Наразі уряд Швеції ще опрацьовує деталі плану.

Задум полягає в тому, що ускладнення отримання пільг і виплат спонукає потенційних мігрантів утриматися від прибуття до Швеції. А ті, хто вже перебувають у країні, мають краще інтегруватися в суспільне життя.

– Ми хочемо бачити більший зв’язок між робочими місцями, сплатою податків і соціальним забезпеченням… На відміну від багатьох країн, у Швеції є те, що ми називаємо соціальною допомогою за місцем проживання. Тобто ви отримуєте доступ до всіх наших систем соціального забезпечення, просто живучи та перебуваючи у Швеції, і ми вважаємо, що це погана ідея, – наголосив Крістерссон у коментарі шведським ЗМІ.

На думку політика, мігрантам слід поступово надавати права на різні пільги, якщо вони працюють на добробут країни. Крістерссон виступає за впровадження принципу: Якщо ви можете працювати, ви повинні працювати й підтримувати себе.

Чи згадують про біженців з України

Як наголошує Голос Америки, у пропозиціях шведського уряду наразі напряму не згадуються шукачі притулку з України, які прибули до країни після повномасштабного вторгнення РФ.

Після початку великої війни Швеція активно підтримувала Україну, надавши загальну допомогу на більш ніж €2 млрд.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, наразі в Швеції перебувають понад 41 тис. шукачів притулку з України.

Варто зазначити, що заява про можливе обмеження соціальних пільг пролунала на тлі подовження Євросоюзом статусу тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року. Швеція є членом ЄС.

Звідки прибували мігранти до Швеції

Згідно з даними на порталі Informationsverige.se, у 1950-х та 1960-х роках шведські компанії потребували робочої сили. Тоді країна приймала працівників із Німеччини, Греції, Югославії, Туреччини та країн північної Європи.

У 1970-х роках до Швеції почали прибувати ті, хто тікав від конфліктів у рідних країнах. Йдеться, наприклад, про мігрантів з Чилі та Ірану.

У 1980-х та 1990-х роках у різних точках світу відбувалися воєнні конфлікти та заворушення. В цей період у Швеції просили притулку мігранти з Ірану, Іраку, Лівану, Сирії, Туреччини, Сомалі та колишньої Югославії.

На сьогодні із 10,3 млн населення Швеції 25% мають іноземне походження. Йдеться про 2,6 млн людей, які народилися за кордоном або мають одного чи двох батьків, народжених за кордоном.

Джерело: Dagens Nyheter, Informationsverige.se, SVT

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