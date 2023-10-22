Білоруський “опозиціонер”, який мародерив у Бучі, навчає українських дітей у Варшаві – ЗМІ

Громадянин Білорусі Сергій Лук’янов, який перебрався до України у 2020 році та стверджував, що він є жертвою режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, під час окупації вільно пересувався на території Бучі Київської області та грабував будинки сусідів.

За даними білоруського опозиційного видання Наша ніва, Лук’янов до вторгнення РФ проживав у Бучі та представлявся опозиціонером, якому довелося втекти з Білорусі від переслідувань режиму Лукашенка.

Однак під час окупації Бучі він грабував оселі жителів та вільно пересувався вулицями, коли російські солдати вбивали цивільних українців. Тепер громадянин Білорусі живе у Варшаві.

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До дня Бучі у 2021 році Лук’янов робив з мозаїки герб міста. Коли він переїхав до Київської області, то представлявся активістом, якого переслідували у Білорусі. Київський знайомий Сергія розповів виданню, що той представився художником, який робить мозаїки.

У часи окупації в Бучі Сергій обкрадав майно сусідів. Під час обшуку в нього знайшли кілька велосипедів, десятки одиниць дорогої техніки, багато дорогого алкоголю. У виданні стверджують, що на задньому дворі будинку він закопував викрадене золото та прикраси.

Чоловік розповів, що Лук’янова навіть затримували окупанти, але він начебто сказав окупантам, що він білорус, і його відпустили.

Коли звільнили Київську область повністю, то Лук’янов виправдовувався, що збирав речі для продажу, щоб забезпечити родину, а також запевняв, що так зберігав майно від російських мародерів.

На нього викликали поліцію. Проте після затримання на деякий час, Лук’янова звільнили під заставу.

Дружину Лук’янова разом з дітьми вивезли з Бучі до Польщі українські волонтери. Якийсь час вона мешкала у таборі для біженців. Згодом до них приїхав і сам Лук’янов.

У виданні зазначають, що зараз він веде гурток для дітей українських біженців у Палаці науки та культури у Варшаві. Там Лук’янов Розповідає про війну, події в Бучі Київської області та навіть намалював портрет президента України Володимира Зеленського.

Джерело: Наша ніва

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