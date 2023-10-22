РФ може мати на зберіганні близько 9 тис. бронетехніки – OSINT-аналітик

Росія має на зберіганні понад 8,9 тис. одиниць легкої бронетехніки різних типів, зокрема 3677 бойових машин піхоти.

Про це повідомляє OSINT-аналітик High Marsed на своїй сторінці у Twitter.

Такі дані він наводить опираючись на супутникові знімки баз зберігання армії РФ у відкритому доступі, які охоплюють різні періоди часу.

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Зазначається, що підрахувати орієнтовну кількість машин, яка може стояти в гаражах неможливо.

На відео OSINT-аналітик наводить також таблицю із власними підрахунками, скільки одиниць ББМ на які базі зберігання могло залишитись.



Так за його припущеннями на 2544 базі зберігання біля міста Козулька (Красноярскій край) зберігається 916 бронемашин, зокрема 496 БМП.

На 111 базі зберігання біля міста Комсомолськ-на-Амурі – 800 бронемашин, зокрема 778 бойових машин піхоти.

На 349 базі біля селища Топчіха в Алтайському краї боже бути 791 бронемашина, зокрема 305 бойових машин піхоти.

Нагадаємо, українські військові протягом тижня з 9 по 16 жовтня вразили рекордну кількість техніки РФ за допомогою безпілотників від Армії дронів. Зокрема 75 танків, 88 ББМ, 52 САУ, 101 гармату, 77 вантажівок та багато іншого.

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