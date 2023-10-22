США активізує системи ППО по всьому Близькому Сході

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, про посилення військової готовності на Близькому Сході, активізуючи системи протиповітряної оборони “по всьому” регіону.

Також він зазначив, що найближчим час там можуть розгорнути додаткові підрозділи американських військових.

Такі кроки, за словами Остіна, є відповіддю на “нещодавню ескалацію з боку Ірану та його маріонеткових сил на Близькому Сході”.

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– Ці кроки зміцнять регіональні зусилля зі стримування, посилять захист сил США в регіоні й допоможуть захистити Ізраїль, – сказав він.

Глава оборонного відомства США не уточнив, скільки додаткових американських військ буде розгорнуто в регіоні.

– Я продовжуватиму оцінювати потреби наших сил в регіоні й розглядатиму можливість розгортання додаткових сил і засобів у разі необхідності, – сказав він, додавши, що ці кроки будуть зроблені після “детальних обговорень” з президентом США Джо Байденом.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у п’ятницю, 20 жовтня, подав запит до Конгресу на пакет допомоги обсягом $106 млрд, що передбачає підтримку України та Ізраїлю.

У ньому передбачається виділення $61,3 млрд для фінансування України протягом року, близько $14 млрд на допомогу Ізраїлю, а також виділення $14 млрд на розв’язання пріоритетних імміграційних проблем і $10 млрд на гуманітарну допомогу, а також збільшення фінансування для протидії впливу Китаю в Азії та країнах, що розвиваються.

Джерело: The Times of Israel

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