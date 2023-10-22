ЄС планує збільшити ліміт ціни на газ, а РФ постачатиме додаткові обсяги в Угорщину

Євросоюз розглядає можливість розширення екстреного ліміту ціни на газ, що були запроваджені на початку 2023 року. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на презентацію Єврокомісії для дипломатів країн ЄС.

Європейська комісія заявила, що “немає жодних ознак негативних наслідків” після того, як цей захід набув чинності, і що ціни на газ зараз майже на 90% нижчі, ніж минулого року.

Верхня межа була запроваджена після багатьох тижнів напружених дискусій між країнами-членами, причому Німеччина та Австрія спочатку виступали проти її запровадження, стверджуючи, що це призведе до викривлення ринків і посилить дефіцит поставок.

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Але, як зазначається в презентації Єврокомісії, обмеження не вплинуло на імпорт газу до ЄС.

Високопоставлені дипломати і чиновники ЄС повідомили FT, що, попри падіння цін на енергоносії і рекордно високі запаси газу в сховищах ЄС, на постачання цієї зими може вплинути війна між Ізраїлем і ХАМАС і потенційні акти саботажу на газовій інфраструктурі.

— Ми не знаємо, що станеться цього року. Ми маємо ситуацію в Ізраїлі, і ми не знаємо, як вона вплине на імпорт із Близького Сходу, – сказав один з дипломатів ЄС.

Зазначається,що підрив газопроводу у Балтійському морі на початку жовтня також викликає занепокоєння. Відтак, “було б добре мати страховий поліс”.

У розпал енергетичної кризи, спричиненої припиненням Москвою поставок газу до Європи після повномасштабного вторгнення в Україну, ціни сягнули понад €300 за МВт-год, але не на довго. Держави-члени ЄС погодилися, що верхня межа набуде чинності, якщо ціни сягнуть €180 за МВт-год протягом трьох днів поспіль.

Тим часом російський Газпром збирається на постійній основі постачати додаткові обсяги газу в Угорщину майбутньої зими, вже цього року компанія додатково поставила 1,3 млрд куб. м газу.

Пропагандистське агентство ТАСС, посилаючись на слова голови правління Газпрому Олексія Міллера, повідомило, що цього року додатковий обсяг поставок уже склав 1,3 млрд куб. м газу.

Крім того, Росія також надасть Китаю додаткові 600 млн куб м. газу цього року.

Заява пролунала після візиту російського диктатора Володимира Путіна до Пекіна, де він зустрічався з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

Джерело : Financial Times

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