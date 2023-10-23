Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Чернігові суд постановив відібрати доньку в найстаршої матері України
Це не страшно, всі так роблять: окупант зґвалтував вагітну дівчину на очах матері – доповідь ООН
У ГУР назвали причину, чому зараз спостерігається пауза масованих ракетних ударів
В останні секунди життя сортували гуманітарну допомогу: Нова пошта показала момент влучання ракети у термінал
Снігу поки що не буде: на вихідних в Україні прогнозують до +30
Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ збільшує фінансування війни в Україні майже на 70% – розвідка Британії

російські солдати
Фото: Depositphotos

Війна в Україні стала головною статтею витрат у проєкті бюджету РФ на 2024 рік, адже пропонується їхнє збільшення приблизно на 68% у порівнянні з поточним. Тобто видатки на оборону становитимуть близько 6% ВВП, водночас на освіту та охорону здоров’я будуть заморожені на рівні 2023-го, що означає реальне скорочення фінансування через інфляцію.

– Військові витрати, що постійно зростають, найімовірніше, сприятимуть інфляційному тиску в Росії, – йдеться у зведенні розвідки Міноборони Великої Британії.

До цих витрат розвідники зараховують і кошти на виплати родинам загиблих та на відновлення поранених, більшість з яких очікують на тривале лікування, втратили кінцівки, а кожен п’ятий із них потребує ампутації верхніх кінцівок.

– Крім того, постійне збільшення військових витрат змусить уряд РФ приймати складні рішення щодо фінансування війни, що, ймовірно, посилить фінансовий тиск на російський бізнес, – наголошують у розвідці.

Зараз дивляться

Водночас зауважують, що будь-яке суттєве скорочення військових витрат у майбутньому може призвести до усунення головного чинника російської економічної активності, який стає все важливішим в умовах санкцій.

Читайте також
Попри втрати і невдалі атаки. РФ продовжує перекидати нові сили під Авдіївку – ISW
зсу військові

Повномасштабна війна в Україні триває вже 607-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Армія Росії, Війна в Україні, Велика Британія, держбюджет, Розвідка, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Лізуть як скажені, попри шалені втрати – глава МВА Барабаш про ситуацію в Авдіївці
ЗСУ, українська армія
ЗРК HAWK – у роботі: у Повітряних силах показали, як відбили атаку РФ
РФ збільшує фінансування війни в Україні майже на 70% – розвідка Британії
Наводили авіабомби і ракети на Херсон: у місті ліквідували осередок ФСБ РФ
У Херсоні ліквідували осередок ФСБ
Ліплять з усього, що мають: Ігнат розповів про атаки нетиповими ворожими дронами
РФ збільшує фінансування війни в Україні майже на 70% – розвідка Британії
На півночі України готують нові групи ППО із сучасним західним озброєнням – Наєв
ППО

Завантаження

Ігри
Відео
Гасили недопалки об руку так, що я бачив свою кістку! Історія хлопця, який пережив полон

Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.

Олена Ровенчук
Перші результати роботи ATACMS | Резолюція Європарламенту | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
РФ збільшує фінансування війни в Україні майже на 70% – розвідка Британії
Обстріли України сьогодні | В’язниця для зрадника з Харківщини | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
РФ збільшує фінансування війни в Україні майже на 70% – розвідка Британії
Репортаж з Авдіївки | Оборона кордону з Білоруссю | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
РФ збільшує фінансування війни в Україні майже на 70% – розвідка Британії
Вибухи в Мелітополі: що відомо | Вертольоти від Хорватії | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
РФ збільшує фінансування війни в Україні майже на 70% – розвідка Британії
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь