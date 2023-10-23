РФ збільшує фінансування війни в Україні майже на 70% – розвідка Британії
Війна в Україні стала головною статтею витрат у проєкті бюджету РФ на 2024 рік, адже пропонується їхнє збільшення приблизно на 68% у порівнянні з поточним. Тобто видатки на оборону становитимуть близько 6% ВВП, водночас на освіту та охорону здоров’я будуть заморожені на рівні 2023-го, що означає реальне скорочення фінансування через інфляцію.
– Військові витрати, що постійно зростають, найімовірніше, сприятимуть інфляційному тиску в Росії, – йдеться у зведенні розвідки Міноборони Великої Британії.
До цих витрат розвідники зараховують і кошти на виплати родинам загиблих та на відновлення поранених, більшість з яких очікують на тривале лікування, втратили кінцівки, а кожен п’ятий із них потребує ампутації верхніх кінцівок.
– Крім того, постійне збільшення військових витрат змусить уряд РФ приймати складні рішення щодо фінансування війни, що, ймовірно, посилить фінансовий тиск на російський бізнес, – наголошують у розвідці.
Водночас зауважують, що будь-яке суттєве скорочення військових витрат у майбутньому може призвести до усунення головного чинника російської економічної активності, який стає все важливішим в умовах санкцій.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 607-му добу.
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук