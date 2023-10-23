У Парижі пройшла перша пропалестинська демонстрація, дозволена поліцією
У неділю, 22 жовтня, у Парижі пройшла пропалестинська демонстрація. Це перша акція у столиці Франції, дозволена поліцією після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
Про це повідомляє Euractiv.
Близько 15 тис. людей вийшли на площу Республіки, щоб висловити солідарність із палестинцями і закликати до припинення вогню.
Французька поліція заявила, що паризька акція протесту була дозволена, на відміну від інших, тому що в декларації організаторів засуджувалися напади 7 жовтня, в результаті яких загинули 1 400 осіб.
Près de 10 000 personnes pour soutenir la #Palestine sur la Place de la République à #Paris. #Israel #Hamas #Gaza pic.twitter.com/rk6duB51hq
— Clément Lanot (@ClementLanot) October 22, 2023
Раніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що протягом ночі завдала ударів по 320 терористичних цілях у секторі Гази.
Фото: скриншот з відео
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук