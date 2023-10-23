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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Парижі пройшла перша пропалестинська демонстрація, дозволена поліцією

У Парижі пройшла перша пропалестинська демонстрація, дозволена поліцією

У неділю, 22 жовтня, у Парижі пройшла пропалестинська демонстрація. Це перша акція у столиці Франції, дозволена поліцією після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Про це повідомляє Euractiv.

Близько 15 тис. людей вийшли на площу Республіки, щоб висловити солідарність із палестинцями і закликати до припинення вогню.

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Французька поліція заявила, що паризька акція протесту була дозволена, на відміну від інших, тому що в декларації організаторів засуджувалися напади 7 жовтня, в результаті яких загинули 1 400 осіб.

Раніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що протягом ночі завдала ударів по 320 терористичних цілях у секторі Гази.

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Фото: скриншот з відео

Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Палестина, Париж, Франція
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