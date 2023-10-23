Вночі ЦАХАЛ завдав ударів по 320 цілях у Газі
Армія оборони Ізраїлю заявила, що протягом ночі завдала ударів по 320 терористичних цілях в секторі Гази, зокрема, по тунелях і десятках оперативних командних центрів, які належать ХАМАС та Ісламському джихаду.
Про це повідомляє CNN.
Палестинські лікарі й чиновники міністерств Гази кажуть, що внаслідок масованих бомбардувань загинули десятки людей.
Зазначено, що відеозаписи з ізраїльських літаків, надані ЦАХАЛом, показали удари по Газі, в результаті яких уражено “десятки оперативних командних центрів, у деяких із них переховувалися терористи ХАМАСу та Ісламського джихаду, військові містечка і спостережні пункти”.
– Крім того, ЦАХАЛ завдав ударів по об’єктах, які становили загрозу для сил, які готуються до наземних операцій, у районі, що оточує сектор Гази, включно з десятками пунктів запуску мінометних снарядів і протитанкових ракет, – заявили ізраїльські військові.
Посилення авіаударів відбулося тоді, коли ЦАХАЛ заявив: готується до того, що він назвав “наступними етапами” в боротьбі проти ХАМАС.
Кореспондент CNN Нік Робертсон, який перебуває в ізраїльському Сдероті (недалеко від сектору Гази), повідомив, що недільні удари стали найбільш тривалими обстрілами північної частини Гази, які він бачив відтоді, як почав вести репортажі з півдня Ізраїлю два тижні тому.
Раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант повідомив, що наземна військова операція армії Ізраїлю у секторі Гази може тривати три місяці, але вона буде справді останньою, якщо Ізраїлю вдасться ліквідувати терористичне угрупування ХАМАС.
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