Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Чернігові суд постановив відібрати доньку в найстаршої матері України
Це не страшно, всі так роблять: окупант зґвалтував вагітну дівчину на очах матері – доповідь ООН
У ГУР назвали причину, чому зараз спостерігається пауза масованих ракетних ударів
В останні секунди життя сортували гуманітарну допомогу: Нова пошта показала момент влучання ракети у термінал
Снігу поки що не буде: на вихідних в Україні прогнозують до +30
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Вночі ЦАХАЛ завдав ударів по 320 цілях у Газі

Ізраїль сектор Гази
Фото: Getty Images

Армія оборони Ізраїлю заявила, що протягом ночі завдала ударів по 320 терористичних цілях в секторі Гази, зокрема, по тунелях і десятках оперативних командних центрів, які належать ХАМАС та Ісламському джихаду.

Про це повідомляє CNN.

Палестинські лікарі й чиновники міністерств Гази кажуть, що внаслідок масованих бомбардувань загинули десятки людей.

Зараз дивляться

Зазначено, що відеозаписи з ізраїльських літаків, надані ЦАХАЛом, показали удари по Газі, в результаті яких уражено “десятки оперативних командних центрів, у деяких із них переховувалися терористи ХАМАСу та Ісламського джихаду, військові містечка і спостережні пункти”.

– Крім того, ЦАХАЛ завдав ударів по об’єктах, які становили загрозу для сил, які готуються до наземних операцій, у районі, що оточує сектор Гази, включно з десятками пунктів запуску мінометних снарядів і протитанкових ракет, – заявили ізраїльські військові.

Посилення авіаударів відбулося тоді, коли ЦАХАЛ заявив: готується до того, що він назвав “наступними етапами” в боротьбі проти ХАМАС.

Кореспондент CNN Нік Робертсон, який перебуває в ізраїльському Сдероті (недалеко від сектору Гази), повідомив, що недільні удари стали найбільш тривалими обстрілами північної частини Гази, які він бачив відтоді, як почав вести репортажі з півдня Ізраїлю два тижні тому.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант повідомив, що наземна військова операція армії Ізраїлю у секторі Гази може тривати три місяці, але вона буде справді останньою, якщо Ізраїлю вдасться ліквідувати терористичне угрупування ХАМАС.

Читайте також
В Ізраїлі назвали умову скасування наземної операції у секторі Гази
військові ЦАХАЛ

Джерело: CNN
Ізраїль, Війна в Ізраїлі
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
В Ізраїлі назвали умову скасування наземної операції у секторі Гази
військові ЦАХАЛ
Україна та Ізраїль потребують подібних видів зброї, але між ними “мало збігів”
155 мм снаряди
ХАМАС перестане існувати: Міноборони Ізраїлю назвало терміни наземної операції у Газі
ЦАХАЛ
Ізраїль посилив атаки на північ Гази, а в ООН заявляють про катастрофічну ситуацію
сектор Гази Ізраїль, війна в Ізраїлі
США активізує системи ППО по всьому Близькому Сході
Вночі ЦАХАЛ завдав ударів по 320 цілях у Газі

Завантаження

Ігри
Відео
Гасили недопалки об руку так, що я бачив свою кістку! Історія хлопця, який пережив полон

Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.

Олена Ровенчук
Перші результати роботи ATACMS | Резолюція Європарламенту | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Вночі ЦАХАЛ завдав ударів по 320 цілях у Газі
Обстріли України сьогодні | В’язниця для зрадника з Харківщини | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Вночі ЦАХАЛ завдав ударів по 320 цілях у Газі
Репортаж з Авдіївки | Оборона кордону з Білоруссю | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Вночі ЦАХАЛ завдав ударів по 320 цілях у Газі
Вибухи в Мелітополі: що відомо | Вертольоти від Хорватії | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Вночі ЦАХАЛ завдав ударів по 320 цілях у Газі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь