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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Стрілянина в США: у Льюістоні – щонайменше 22 загиблих та десятки поранених

Стрілянина в Льюістоні 25 жовтня 2023

В американському місті Льюістон (штат Мен) озброєний чоловік влаштував стрілянину.

Вбито щонайменше 22 та поранено близько 60 людей. Офіційні особи наголошують, що ці дані – попередні, тому цифри можуть змінитися.

Відомо, що вогонь чоловік відкривав у кількох місцях, зокрема у місцевому боулінгу та барі.

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Поліцейські заявляють, що “озброєним та небезпечним слід вважати 40-річного Роберта Карда”.

Через надзвичайну подію навчальні заклади в Льюістоні 26 жовтня не працюватимуть.

Президенту США Джо Байдену доповіли про стрілянину в Льюістоні.

Як повідомили в Білому домі, очільник країни “продовжуватиме отримувати оновлену інформацію про ситуацію в місті”.

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Джерело: NBC News

Фото: Androscoggin County Sheriff’s Office

Стрілянина, США
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