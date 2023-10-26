Стрілянина в США: у Льюістоні – щонайменше 22 загиблих та десятки поранених
В американському місті Льюістон (штат Мен) озброєний чоловік влаштував стрілянину.
Вбито щонайменше 22 та поранено близько 60 людей. Офіційні особи наголошують, що ці дані – попередні, тому цифри можуть змінитися.
Відомо, що вогонь чоловік відкривав у кількох місцях, зокрема у місцевому боулінгу та барі.
Поліцейські заявляють, що “озброєним та небезпечним слід вважати 40-річного Роберта Карда”.
Через надзвичайну подію навчальні заклади в Льюістоні 26 жовтня не працюватимуть.
Президенту США Джо Байдену доповіли про стрілянину в Льюістоні.
Як повідомили в Білому домі, очільник країни “продовжуватиме отримувати оновлену інформацію про ситуацію в місті”.
Джерело: NBC News
Фото: Androscoggin County Sheriff’s Office
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