Трампіст готовий до поступок? Чи допоможе Україні новий спікер в Конгресі США

Республіканець Майк Джонсон став спікером Палати представників – серед усіх кандидатів спікеріади переміг прихильник Дональда Трампа. За Джонсона проголосували лише республіканці. Демократи голосів не дали.

Під час спікеріади головною темою у ніжній палаті Конгресу було обрання нового спікера, а тепер є можливості для обговорення інших питань, зокрема і допомоги для України.

Про це в коментарі Фактам ICTV наголосив Олексій Якубін, політолог, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри соціології факультету соціології та права Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут.

Зараз дивляться

Проєкт Джо Байдена на $100 млрд

На думку Олексія Якубіна, тепер основним питанням для обговорення буде проєкт президента США Джо Байдена на $100 млрд, про який він говорив під час свого виступу 20 жовтня. Тоді він об’єднав питання допомоги і Україні, й Ізраїлю.

Раніше ми вже чули заяви низки республіканців, які говорили, що за Ізраїль вони готові голосувати, а з приводу України хочуть окремих дискусій, або якогось окремого документу.

За словами політолога, найближчим часом можна буде побачити, як буде діяти Майк Джонсон щодо пакету Джо Байдена. Адже є пропозиція американського президента, і поки що незрозуміло, чи поставить Майк Джонсон цю пропозицію на голосування. Та й чи будуть республіканці вимагати двох окремих документів – для кожної країни.

Олексій Якубін зауважує, що Майк Джонсон до свого обрання спікером голосував проти виділення допомоги Україні. Та тепер невідомо, чи Джонсон буде триматися своєї позиції, чи його обрання є результатом певних домовленостей всередині Республіканської партії, що напевно так і було, і він може поступитися більш поміркованому крилу своєї партії. Політолог вважає, що це певного роду тест для нового спікера.

Та експерт все ж таки впевнений, що Сполучені Штати виділять необхідну допомогу Україні. Але постає питання: по-перше, чи це буде один пакет з Ізраїлем; та, по-друге, розмір допомоги.

Дуже важливо, щоб усі американці розуміли, що російсько-українська війна – це не лише проблема України, це виклик усьому світу, і США, як країна-лідер, не можуть стояти осторонь. Республіканці у своїй зовнішній політиці люблять робити акцент на американській величі. І саме тому Україні потрібно розуміти цю специфіку республіканців, і тому працювати у цьому напрямку.

Допомога Україні як лакмусовий папірець для Конгресу

Політолог Олексій Якубін впевнений, що питання допомоги Україні неодмінно будуть розглядати у Конгресі, проте це буде лакмусовим папірцем в роботі нового спікера, і розгляд може навіть трохи затягнутися у часі.

– Тому слідкуємо за ситуацією трохи з обережним оптимізмом, – наголосив політичний експерт.

Варто нагадати, що зараз у США функціонує тимчасовий бюджет – з 1 жовтня до 17 листопада. І скоро постане питання ухвалення державного бюджету на наступний рік, а питання України там має бути. Крім того, Палаті представників ще потрібно визначитись із фінансуванням уряду США, інакше це загрожуватиме шатдауном (закриттям уряду).

Але Олексій Якубін нагадав заяви республіканців ще до спікеріади, що питання України не повинно розглядатися в контексті загальних видатків американського бюджету. І навіть цей тимчасовий бюджет ухвалили без пункту про Україну.

Хто такий Майк Джонсон

Майк Джонсон – адвокат із Луїзіани, який спеціалізується на конституційному праві. Він був уперше обраний до Палати представників у 2016 році і обіймав посаду заступника голови Республіканської конференції Палати представників, а також заступника віцеспікера Палати представників. Джонсон також входить до складу судового комітету і комітету зі збройних сил.

За Майка Джонсона на посаду спікера проголосували 220 з 429 присутніх конгресменів. 209 голосів отримав демократ Гакім Джеффріс.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.