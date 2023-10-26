У Німеччині затримали бізнесмена, який постачав до РФ двигуни для Орланів
Німецького бізнесмена викрили на постачанні до Росії двигунів до бойових дронів Орлан на суму €2 млн. Прокуратура Франкфурта-на-Майні та Головне митне управління повідомили про його арешт.
Його звинувачують у порушенні законодавства про зовнішню торгівлю.
За даними слідства, підозрюваний у 2022-2023 роках експортував до Росії різні електронні компоненти, моделі авіаційних двигунів та інші товари в обхід санкцій проти країни-агресора.
Комплектовання до дронів постачалися на адресу компанії, розташованої в Санкт-Петербурзі, через проміжного одержувача в Гонконгу.
Зокрема йдеться про моделі авіаційних двигунів, що використовуються в російському безпілотнику Орлан-10.
Влітку цього року у нього вилучили загалом 120 двигунів, чим запобігли їхньому можливому експорту до РФ.
Окрім двигунів, бізнесмен також незаконно вивіз два дорогих автомобілі, переправивши їх до Росії через Китай.
Нещодавно в Офісі президента заявили, що у дронах і ракетах, якими РФ атакує Україну, продовжують знаходити іноземні компоненти.
Джерело: Merkur
Фото: Міноборони Росії
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