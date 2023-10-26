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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Військові Ізраїлю ліквідували заступника голови розвідки ХАМАСу

Військові Ізраїлю ліквідували заступника голови розвідки ХАМАСу
Фото: Getty Images

Винищувачі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 26 жовтня завдали удару по місцю, де перебував заступник голови розвідувального управління ХАМАСу Шаді Баруд, який разом із лідером угрупування Ях’я Сінваром відповідальний за планування масового нападу 7 жовтня.

Ізраїльські військові стверджують, що Баруду ліквідовано.

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На своїй попередній посаді керівника Центру управління вогнем в оперативному відділі ХАМАСу Баруд планував терористичні атаки 7 жовтня разом із Сінваром.

Перед цим Баруд був командиром батальйону ХАМАСу в Хан-Юнісі та відповідав за планування численних терористичних атак проти цивільного населення в Ізраїлі.

Після цього він обіймав кілька посад у військовій розвідці терористів і відповідав за інформаційну безпеку. До сьогодні він відповідав за зв’язки з розвідкою ХАМАС, розповіли в ЦАХАЛ.

17 жовтня Армія оборони Ізраїлю та Служба безпеки країни ліквідували Усаму Мазіні – голову шури (ради) ХАМАСу в секторі Гази, який відповідав за в’язнів і керував терористичною діяльністю проти Ізраїлю.

Кількість українців, які загинули внаслідок атаки бойовиків ХАМАС по Ізраїлю 7 жовтня, зросла до 21.

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У секторі Гази – троє загиблих (двоє дітей та один дорослий), а також шість поранених, із яких троє дітей.

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Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Палестина, Сектор Газа, тероризм
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