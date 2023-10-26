Винищувачі, БпЛА та гелікоптери: супутник показав, як РФ розбудовує військові заводи

Росія активно нарощує потужність на своїх військових заводах із виробництва та ремонту тактичних і стратегічних літаків, бойових вертольотів, дронів і керованих боєприпасів.

Про це свідчить аналіз супутникових знімків.

Так, РФ розбудовує потужність Казанського авіаційного заводу, який спеціалізується не лише на цивільних літаках, а й на стратегічних бомбардувальниках. Там звели новий великий ангар завдовжки 300 метрів і завширшки 180 метрів, який складається із двох об’єднаних будівель, де розміщений цех.

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У сюжеті Россия 1 говорить про те, що його хочуть використовувати для будівництва нових цивільних літаків Ту-214, проте, на думку військових експертів, у цьому цеху також можуть ремонтувати та модернізувати стратегічні бомбардувальники.

Перші будівельні роботи почалися ще 2018 року, але саме у 2022-му будівництво прискорилося – і вже в цьому році, відповідно до супутникових фото, його майже добудували.

– Казанський авіаційний завод імені Горбунова за радянських часів був одним із найважливіших стратегічних обʼєктів, оскільки займався випуском та обслуговуванням стратегічних літаків ядерної тріади: Ту-16, Ту-22 (усі модифікації – ред.) та Ту-160. Тобто потужності заводу зараз дозволяють робити глибоку модернізацію та ремонт залишків Ту-22М3 та Ту-160, – розповів Схемам авіаексперт Анатолій Храпчинський.

У Росії збільшують потужності й Іркутського авіаційного заводу, який спеціалізується на виробництві літаків, зокрема, винищувачів Су-30.

Згідно із супутниковими знімками Maxar і Planet Labs, ще протягом 2019-2021 років на території заводу неподалік від основних потужностей з’явилася прибудова з виходом на авіасмугу, а вже в цьому році завершується зведення іншого, схожого об’єкта. Наймовірніше, другу будівлю також будуть з’єднувати зі злітною смугою.

Такі приміщення, вважає Храпчинський, можуть застосовувати для ремонту невеликих цивільних бортів типу Sukhoi Superjet та, власне, винищувачів типу Су-30.

Активність помічена і на Уральському заводі цивільної авіації. Це підприємство, зокрема, ремонтує двигуни та редуктори, що можуть використовуватись і у військових гелікоптерах типу Мі-2, Мі-8, Мі-24 та Ка-52. Їх армія РФ активно застосовує у війні проти України.

– Новобудова на Уральському заводі цивільної авіації – колишньому заводі №404 – це цех, де, найімовірніше, виробляється профільна продукція – авіадвигуни. Або допоміжні силові установки – це агрегати, які забезпечують додатковою енергією літак або гелікоптер. Такі будівлі не потребують прямого доступу до руліжної смуги, – пояснює авіаексперт Храпчинський.

Дубнянський машинобудівний завод і Кронштадт із виробництва ракет Х-22, Х-55, Х-101 також нарощує виробничі потужності.

За 2021-2023 роки поруч із заводом з’явилася велика будівля. Її почали зводити у 2021-му році, а добудували, судячи зі супутникових фото, вже у цьому році. Поруч також обладнані два гелікоптерні майданчики. У цієї будівлі з територією Дубнянського машинобудівного заводу – спільний заїзд.

Ця будівля – новий приватний завод із виробництва російських БпЛА, який планує працювати у три зміни.

– Збільшення темпів виробництва дронів – це прямий результат повномасштабної війни. Ще до 2022 року вони не робили ставку на БпЛА і здебільшого виготовляли їх для експорту в інші країни. Тепер ми бачимо, що вони активно почали розширювати це виробництво саме для своїх військових потреб, – говорить військовий експерт Михайло Жирохов.

Він пояснює таку активну розбудову військових заводів по всій РФ з тим, що керівництво Росії не збирається припиняти війну у найближчі роки, витрачаючи сотні мільярдів рублів на розвиток власного ВПК.

Фото: Схеми

Джерело : Радіо Свобода

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