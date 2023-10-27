Кількість обчислювалась десятками тисяч під Бахмутом: Данілов про втрати РФ на війні проти України
Російські війська мають дуже величезні втрати на фронті в Україні. Окупанти тисячами відправляють на забій представників національних меншин.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у коментарі українським журналістам. За його словами, кількість йде на тисячі.
– Для них життя — це як муху вбити. Людина не несе жодної цінності, тому вони відправляють їх на забій. Коли була ситуація, пов’язана з Бахмутом, кількість росіян, які там загинули, обчислювалась десятками тисяч, – стверджує секретар РНБО.
Він звернув увагу, що Росія відправляла на вірну загибель в Україну представників нацменшин – якутів, бурятів та інших. За словами секретаря РНБО, це був справжній геноцид, до якого завжди вдається РФ стосовно інших народів.
– Вони це продовжують. Ви не побачите представників Москви та Петербурга – це дуже небезпечно і може хитати ситуацію, – зазначив Данілов.
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