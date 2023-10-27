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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Кількість обчислювалась десятками тисяч під Бахмутом: Данілов про втрати РФ на війні проти України

Кількість обчислювалась десятками тисяч під Бахмутом: Данілов про втрати РФ на війні проти України
Фото: Офіс президента

Російські війська мають дуже величезні втрати на фронті в Україні. Окупанти тисячами відправляють на забій представників національних меншин.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у коментарі українським журналістам. За його словами, кількість йде на тисячі.

– Для них життя — це як муху вбити. Людина не несе жодної цінності, тому вони відправляють їх на забій. Коли була ситуація, пов’язана з Бахмутом, кількість росіян, які там загинули, обчислювалась десятками тисяч, – стверджує секретар РНБО.

Він звернув увагу, що Росія відправляла на вірну загибель в Україну представників нацменшин – якутів, бурятів та інших. За словами секретаря РНБО, це був справжній геноцид, до якого завжди вдається РФ стосовно інших народів.

Зараз дивляться

– Вони це продовжують. Ви не побачите представників Москви та Петербурга – це дуже небезпечно і може хитати ситуацію, – зазначив Данілов.

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Джерело: Фокус
Війна в Україні, Москва, Олексій Данілов, РНБО, Санкт-Петербург, Смерть
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Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.

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