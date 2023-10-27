Спецслужби РФ підготували інформатаку проти Умєрова – ГУР

Російські спецслужби підготували масштабну інформаційну атаку проти міністра оборони України Рустема Умєрова, щоб підірвати довіру до держави серед партнерів на Заході.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними ГУР, спецслужби РФ вже створили, розіслали підконтрольним пропагандистам і так званим технологам нову методичку кремлівських наративів.

У ГУР перерахували основні фейки, які готує РФ:

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“корумпована Україна продає зброю терористам ХАМАСу”;

“Україна використовує зерновий коридор для незаконної торгівлі зброєю”;

“Умєров застосовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю”;

“відкриття Ліваном ринку для української сільськогосподарської продукції використовується для незаконної торгівлі зброєю”.

Мета нової інформаційної кампанії Москви залишається незмінною – повністю зупинити постачання озброєнь для Сил безпеки та оборони України від інших країн.

У ГУР вважають, що розповсюдження російських фейків свідчить про активізацію зусиль держави-агресора, спрямованих на дискредитацію України.

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