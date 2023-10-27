У двох курортних містах Єгипту зранку пролунали вибухи: повідомляють про влучання ракет
Сьогодні ракети влучили на територію двох єгипетських міст поблизу Червоного моря, внаслідок чого шестеро людей дістали поранення.
Про це повідомляє Reuters.
Представник єгипетської армії полковник Гаріб Абдель-Хафез заявив, що нерозпізнаний безпілотник врізався в будівлю, що примикає до лікарні, поранивши шістьох людей у Табі, на кордоні з Ізраїлем. Інцидент стався рано-вранці.
Пізніше ще один снаряд упав поруч з електростанцією в пустельному районі міста Нувейба, розташованого приблизно за 70 км від кордону, повідомили Reuters два джерела в єгипетських службах безпеки. Наразі вся інформація уточнюється.
Очевидці підтвердили, що чули вибухи, бачили, як здіймається дим, а над головою пролітають єгипетські військові літаки.
Blasts Strike Two Egyptian Red Sea Towns https://t.co/No6dG726lz via @aawsat_eng
— Nino Brodin (@Orgetorix) October 27, 2023
Таба і Нувейба, розташовані на Синайському півострові Єгипту, користуються популярністю у туристів.
Не уточнюючи місце розташування, офіційний представник ізраїльських військових Даніель Хагарі заявив, що бойові вертольоти були підняті в повітря, коли в районі Червоного моря була помічена повітряна загроза.
Минулого тижня США повідомили, що військовий корабель ВМС у Червоному морі перехопив снаряди, які могли бути спрямовані в бік Ізраїлю.
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