Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Удар біля Хмельницької АЕС: у Славуті – 18 постраждалих і сотні пошкоджених будинків
Ми рекомендуємо
400 років лінгвоциду: як Росія століттями нищила українську мову
Чи добре ви знаєте українську? Тест до Дня української мови та писемності
Ігнат: Я здивувався масштабам руйнувань на Хмельниччині, наче після ядерного вибуху
Мобілізація в Україні з 1 листопада 2023: як відбуватиметься і що зміниться
Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У двох курортних містах Єгипту зранку пролунали вибухи: повідомляють про влучання ракет

Синай Єгипет
Фото: Getty Images

Сьогодні ракети влучили на територію двох єгипетських міст поблизу Червоного моря, внаслідок чого шестеро людей дістали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Представник єгипетської армії полковник Гаріб Абдель-Хафез заявив, що нерозпізнаний безпілотник врізався в будівлю, що примикає до лікарні, поранивши шістьох людей у Табі, на кордоні з Ізраїлем. Інцидент стався рано-вранці.

Зараз дивляться

Пізніше ще один снаряд упав поруч з електростанцією в пустельному районі міста Нувейба, розташованого приблизно за 70 км від кордону, повідомили Reuters два джерела в єгипетських службах безпеки. Наразі вся інформація уточнюється.

Читайте також
З ким воює Ізраїль: історія ізраїльсько-палестинського конфлікту
Ізраїль 7 жовтня 2023.

Очевидці підтвердили, що чули вибухи, бачили, як здіймається дим, а над головою пролітають єгипетські військові літаки.

Таба і Нувейба, розташовані на Синайському півострові Єгипту, користуються популярністю у туристів.

Не уточнюючи місце розташування, офіційний представник ізраїльських військових Даніель Хагарі заявив, що бойові вертольоти були підняті в повітря, коли в районі Червоного моря була помічена повітряна загроза.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Минулого тижня США повідомили, що військовий корабель ВМС у Червоному морі перехопив снаряди, які могли бути спрямовані в бік Ізраїлю.

Читайте також
Військові Ізраїлю ліквідували заступника голови розвідки ХАМАСу
У двох курортних містах Єгипту зранку пролунали вибухи: повідомляють про влучання ракет

Джерело: Reuters
Єгипет, Війна в Ізраїлі, ракетний удар
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС
ООН
Чисельність атак зростає: Ізраїль завдає потужних ударів по Газі
Ізраїль 7 жовтня 2023 війна
Удар поблизу ХАЕС, бої біля Авдіївки та нові військові пакети для України: ключові події тижня
Київ, Майдан незалежності
Футболіст Ніцци отримав тривалу дискваліфікацію за антисемітський пост
Юсеф Аталь
Найдовша перерва: чому РФ понад місяць не атакує Україну з бомбардувальників
Удар із літаків Ту-95 мс ракетами Х-101

Завантаження

Ігри
Відео
Підірвалися на мінах, але відмовилися від статусу та пільг: історія двох героїчних вибухотехніків

Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.

Тетяна Доцяк
Корабель РФ підірвався на міні | Результати Українського саміту | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
У двох курортних містах Єгипту зранку пролунали вибухи: повідомляють про влучання ракет
РФ накрила Авдіївку авіацією | По Ізюму вдарили Іскандерами | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
У двох курортних містах Єгипту зранку пролунали вибухи: повідомляють про влучання ракет
Клуні став на захист українців | Бої в Авдіївці підірвали плани РФ | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
У двох курортних містах Єгипту зранку пролунали вибухи: повідомляють про влучання ракет
250 авіабомб по селу Луганщини | Наживо з Донеччини | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
У двох курортних містах Єгипту зранку пролунали вибухи: повідомляють про влучання ракет
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь