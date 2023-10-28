Джо Байден і Сі Цзіньпін домовились зустрітися в листопаді – AP

Президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін домовилися про зустріч на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, що відбудеться в листопаді в Сан-Франциско.

Про це повідомляє AP із посиланням на американського чиновника.

У п’ятницю міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрівся з держсекретарем Ентоні Блінкеном і радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном. Сторони домовилися про проведення зустрічі під час саміту, але поки що точний день зустрічі і місце не повідомляють.

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У п’ятницю Байден зустрівся з Ваном Ї, провівши з ним годинну бесіду. Це була одна із зустрічей, спрямована на можливість стабілізації дедалі напруженіших відносин між США та Китаєм у період воєн в Україні та в Ізраїлі.

За словами Байдена, і США, і Китай повинні відповідально ставитися до конкуренції у відносинах і підтримувати відкриті лінії зв’язку, а також США та Китай повинні працювати разом над розв’язанням глобальних проблем.

Раніше Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий співпрацювати із США відповідно до трьох принципів взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці.

Джерело : AP News

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