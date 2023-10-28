Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Удар біля Хмельницької АЕС: у Славуті – 18 постраждалих і сотні пошкоджених будинків
Дорогою ціною. Головні факти про звільнення України від нацистських загарбників
Ми рекомендуємо
400 років лінгвоциду: як Росія століттями нищила українську мову
Чи добре ви знаєте українську? Тест до Дня української мови та писемності
Ігнат: Я здивувався масштабам руйнувань на Хмельниччині, наче після ядерного вибуху
Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Джо Байден і Сі Цзіньпін домовились зустрітися в листопаді – AP

байден сі Цзіньпін
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін домовилися про зустріч на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, що відбудеться в листопаді в Сан-Франциско.

Про це повідомляє AP із посиланням на американського чиновника.

У п’ятницю міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрівся з держсекретарем Ентоні Блінкеном і радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном. Сторони домовилися про проведення зустрічі під час саміту, але поки що точний день зустрічі і місце не повідомляють.

Зараз дивляться

У п’ятницю Байден зустрівся з Ваном Ї, провівши з ним годинну бесіду. Це була одна із зустрічей, спрямована на можливість стабілізації дедалі напруженіших відносин між США та Китаєм у період воєн в Україні та в Ізраїлі.

За словами Байдена, і США, і Китай повинні відповідально ставитися до конкуренції у відносинах і підтримувати відкриті лінії зв’язку, а також США та Китай повинні працювати разом над розв’язанням глобальних проблем.

Раніше Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий співпрацювати із США відповідно до трьох принципів взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: AP News
Джо Байден, Сі Цзіньпін, США-Китай
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Китай готовий до співпраці з США заради долі людства – Сі Цзіньпін
байден сі Цзіньпін
Байден і Нетаньягу відтягують початок наземної операції Ізраїлю в Газі: Axios назвало причини
Джо Байден і Сі Цзіньпін домовились зустрітися в листопаді – AP
Людству потрібен новий світовий порядок – Байден
Джо Байден і Сі Цзіньпін домовились зустрітися в листопаді – AP
У декого горітиме одне місце: секретар РНБО про постачання ракет ATACMS до кінця війни
ракета ATACMS
Байден подав запит до Конгресу на $106 млрд: з них $61,3 млрд – для України
Джо Байден і Сі Цзіньпін домовились зустрітися в листопаді – AP

Завантаження

Ігри
Відео
Підірвалися на мінах, але відмовилися від статусу та пільг: історія двох героїчних вибухотехніків

Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.

Тетяна Доцяк
Більше жодних табу: Україна готується запровадити сексуальну освіту в школах
Джо Байден і Сі Цзіньпін домовились зустрітися в листопаді – AP
Корабель РФ підірвався на міні | Результати Українського саміту | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Джо Байден і Сі Цзіньпін домовились зустрітися в листопаді – AP
РФ накрила Авдіївку авіацією | По Ізюму вдарили Іскандерами | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Джо Байден і Сі Цзіньпін домовились зустрітися в листопаді – AP
Клуні став на захист українців | Бої в Авдіївці підірвали плани РФ | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Джо Байден і Сі Цзіньпін домовились зустрітися в листопаді – AP
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь