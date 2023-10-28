Першими про смерть Путіна дізнаються західні спецслужби, інші лише поширюватимуть чутки – Ступак

Російська Федерація триматиме інформацію про смерть диктатора Володимира Путіна в найсуворішому секреті, щоб виграти час і зорієнтуватися. Назовні ця новина не вийде, а про неї знатимуть виключно західні спецслужби, які працюють з секретними каналами.

Про це заявив військовий аналітик, співробітник Служби безпеки України у 2004 – 2015 роках Іван Ступак в ефірі телеканалу FreeДом.

– Ще з 2016 року були ці повідомлення, вкидання у Twitter, різних таблоїдах російських, що все, тіло вивезли з Кремля, тепер іде бійка за владу. Нічого там не відбулося. Коли Путін помре, то я впевнений, що будуть тримати цю інформацію в такому суворому секреті, і намагатимуться витиснути якийсь час, щоб зорієнтуватися, як поводитися, хто там буде головним, тому що впливів дуже багато в Кремлі. Є олігархи, технократи, військові, кримінал, який теж хоче впливати на щось.

Зараз дивляться

Тому спокійно. Коли це станеться, то дізнаються насамперед західні розвідки за сплеском трафіку, який як не крути буде на території Російської Федерації. Секретне спілкування каналами захищеними, тобто там будуть дуже серйозні стрибки. Буде зрозуміло, що щось відбувається, – звернув увагу Ступак.

На думку військового аналітику, будь-які повідомлення про смерть Путіна, які йдуть з анонімних або недостовірних джерел, всього лише чергові вкидання та інсинуації.

– Тепер питання. Навіщо це робити? З одного боку, у РФ багато пранкерів, які періодично розігрують західних лідерів, телефонують їм, представляються від когось. Це робиться для розіграшу, показати нікчемність. Дуже багато людей отримало таке підживлення: може, Путін помер, може все закінчиться? У мене теж телефон розривався, мої родичі та знайомі запитували, чи бачив і читав я.

Моє переконання таке: мета цієї інформаційної атаки така – це як метал. Якщо його дуже сильно нагріти, а потім різко охолодити, і кілька разів це повторити, то рано чи пізно метал дасть тріщину. Можливо, намагаються так зробити тріщину серед українського народу. Народ натхнений, а потім знову ламається, щоб потім не було натхнення, була інфантильність, інертність. І спробувати хоча б у тилу перемогти наш народ, – припустив він.

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