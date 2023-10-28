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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

США не проводять червоних ліній: Білий дім про розширення наземної операції Ізраїлю

Джон Кірбі
Фото: Getty Images

У Білому домі не стали коментувати розширення наземної операції ЦАХАЛу, заявивши, що Вашингтон підтримує право Ізраїлю на самооборону після атаки бойовиків ХАМАСу 7 жовтня.

Про це заявив координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує Голос Америки.

Він сказав, що Сполучені Штати не проводять червоних ліній для Ізраїлю в його діях проти бойовиків ХАМАС.

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— Сполучені Штати не намагаються диктувати Ізраїлю обмеження. Ми не проводимо червоних ліній для Ізраїлю, – заявив у п’ятницю Кірбі на тлі інформації про розширення ізраїльської військової операції в секторі Гази проти бойовиків ХАМАС.

За його словами, Вашингтон продовжує обговорювати з Ізраїлем мету операції, необхідність захисту цивільного палестинського населення в Газі, зусилля із забезпечення безпечного повернення ізраїльських заручників і необхідність розгляду питання про те, що буде після проведення наземних операцій у Газі.

Крім того, Кірбі повідомив, що США проводять “активні переговори” з Ізраїлем щодо гуманітарної паузи, яка потрібна для звільнення заручників у секторі Гази.

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7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль ракетами та прорвали кордони. У відповідь на це ЦАХАЛ розпочав операцію у секторі Гази, оголосивши блокаду території.

Увечері 27 жовтня атаки на сектор Гази посилилися, там спостерігалися проблеми зі зв’язком та інтернетом. Жителі Гази розповіли ЗМІ, що авіаудари в п’ятницю ввечері були найінтенсивнішими з початку бойових дій.

Ізраїльське командування вчергове звернулося до жителів Гази з рекомендацією евакуюватися на південь до кордону з Єгиптом.

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Джерело: Голос Америки
Ізраїль, Білий дім, Війна в Ізраїлі, Джон Кірбі, Сектор Газа, США
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