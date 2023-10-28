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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

США розроблятимуть новий варіант ядерної гравітаційної бомби – Пентагон

Бомба B61-12

Сполучені Штати розроблятимуть сучасний варіант ядерної гравітаційної бомби В61, що отримала позначення B61-13. Про це йдеться у заяві Пентагону.

Виробництвом B61-13 займатиметься Національна адміністрація з ядерної безпеки (NNSA) Міністерства енергетики США.

У Пентагоні зауважили, що це рішення є “відповіддю на вимоги безпекового середовища, що швидко змінюється”.

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– Сьогоднішня заява відображає ситуацію в сфері безпеки, що змінюється, і зростання загроз з боку потенційних супротивників. США зобов’язані продовжувати оцінювати й розгортати сили та засоби, необхідні нам для надійного стримування і, в разі необхідності, реагування на стратегічні напади, а також для гарантування безпеки наших союзників, – сказав помічник міністра оборони США з питань космічної політики Джон Пламб.

Виробництво бомби B61-13 дозволить замінити типи ядерних бомб, що є в арсеналах, такі, як B61-7. Водночас, за словами Пламба, виробництво B61-13 не збільшить загальну кількість озброєнь в ядерних арсеналах США.

У заяві Пентагону йдеться, що потужність нового типу ядерної бомби буде аналогічною тій, що у B61-7, але вищою, ніж у бомби типу B61-12. Новий тип бомби доставлятиметься за допомогою літаків.

Потужність бомби у документі не вказується. У Міноборони також повідомили, що B61-13 доставлятиметься за допомогою сучасних літаків.

Пентагон: Пентагон

Фото: U.S. Air Force

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Бомба, Пентагон, США
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