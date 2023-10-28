Тіла валяються, кістки залишаються: окупант про втрати РФ в Україні – перехоплення ГУР

Російський військовослужбовець розповів про постійні обстріли з боку Збройних сил України, втрати на фронті та брехню, яку транслюють на телебаченні на території РФ.

Про це йдеться у розмові окупанта зі своєю знайомою, перехопленій Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

– У Луганськ поїду, напевно, вчитися на штурмовика. Штурмуватиму міста і села в нападі, в наступі самому. Десь 20%, що я повернуся, – поділився російський солдат.

За його словами, російська пропаганда бреше, розповідаючи про те, що нібито війська РФ завоювали в Україні все, що тільки можна. Він поділився, що хоче піти в штурмовики, тому що тоді керівництво дає хоча б відпустку.

Зараз дивляться

– Ось так, тут капець. Чого там, як його, по новинах кажуть? Наші – молодці, скрізь позавойовували, б’єте там. Завоювали те, що навесні ще… Зараз ще навіть не завойовано. Хто його знає, от в штурми буду переводитися, бо там хоч відпустка може є.

Окупант розповів подальший план дій, якщо піде штурмовиком в Україні. Він не заперечує, що дуже багато російських військових внаслідок боїв були ліквідовані чи поранені.

– Штурмувати село якесь, місто, потім місяць-два десь у Росії на відпочинку. А це саме, місяць безперервних боїв, лоб у лоб із суперником. Багато пацанів пішли, поранених, мертвих…

Водночас він стверджує, що вся московська пропаганда – це суцільна брехня. Стан справ на фронті для РФ набагато гірший, ніж про це публічно розповідають.

– Усе, що по телевізору показують, – це брехня. Тут тіла по пів року не прибирають, кістки залишаються, вони їх у мішок скидають, труни всі забиті. Тіла валяються по пів року наших, – поділився російський військовослужбовець.

Джерело : Міноборони

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