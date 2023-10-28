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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Казахстані на шахті стався вибух метану: відомо про 21 загиблого

шахта
Фото: Pixabay

У Казахстані в Карагандинській області в шахті імені Костенка прогримів вибух.

Про це повідомляє пресслужба компанії АТ АрселорМіттал Теміртау, яка володіє шахтою.

У момент інциденту під землею перебували 252 шахтарі, 208 із них вивели на поверхню, 18 із них звернулися по медичну допомогу. Наразі відомо про 21 загиблого шахтаря, у лаві залишаються ще 23 гірники.

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За попередньою інформацією, у шахті стався вибух газометану.

Генеральна прокуратура Казахстану почала досудове розслідування за фактом загоряння і вибуху на шахті, повідомляє Orda.kz. Розслідування триває за ч. 3 ст. 277 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки під час ведення гірничих або будівельних робіт.

Зі свого боку, уряд Казахстану доручив надати всю необхідну допомогу сім’ям загиблих шахтарів.

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Вибух, Казахстан, Шахта
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Підірвалися на мінах, але відмовилися від статусу та пільг: історія двох героїчних вибухотехніків

Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.

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