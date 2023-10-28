У Казахстані на шахті стався вибух метану: відомо про 21 загиблого

У Казахстані в Карагандинській області в шахті імені Костенка прогримів вибух.

Про це повідомляє пресслужба компанії АТ АрселорМіттал Теміртау, яка володіє шахтою.

У момент інциденту під землею перебували 252 шахтарі, 208 із них вивели на поверхню, 18 із них звернулися по медичну допомогу. Наразі відомо про 21 загиблого шахтаря, у лаві залишаються ще 23 гірники.

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За попередньою інформацією, у шахті стався вибух газометану.

Генеральна прокуратура Казахстану почала досудове розслідування за фактом загоряння і вибуху на шахті, повідомляє Orda.kz. Розслідування триває за ч. 3 ст. 277 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки під час ведення гірничих або будівельних робіт.

Зі свого боку, уряд Казахстану доручив надати всю необхідну допомогу сім’ям загиблих шахтарів.

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