В Ірані випробували нові дрони Sina та Fateh: що про них відомо

В Ірані відбулися випробування нових безпілотних літальних апаратів. Там протестували в роботі дрони Sina та Fateh, які призначені для десантно-штурмових військ.

За даними іноземних видань, ці безпілотники мають незначний час автономності. Дрони невеликих розмірів та оснащені спеціальними боєголовками вагою від 300 г до 1 кг.

Мета цих дронів – знищення як нерухомих, так і рухомих цілей у радіусі до 10 км. Застосування нового озброєння безпосередньо залежатиме від цілей сухопутних операцій.

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За інформацією з відкритих джерел, заявлена автономність цих дронів-камікадзе доволі невелика. В Ірані стверджують, що робота цих безпілотників може тривати від 10 до 15 хвилин.

Варто зазначити, що Іран – один з провідних виробників ударних дронів. Безпілотники Ірану використовують у різних конфліктах. Серед них – повномасштабна війна Російської Федерації проти України.

Джерело: IRNA

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