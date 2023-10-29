В Ірані випробували нові дрони Sina та Fateh: що про них відомо
В Ірані відбулися випробування нових безпілотних літальних апаратів. Там протестували в роботі дрони Sina та Fateh, які призначені для десантно-штурмових військ.
За даними іноземних видань, ці безпілотники мають незначний час автономності. Дрони невеликих розмірів та оснащені спеціальними боєголовками вагою від 300 г до 1 кг.
Мета цих дронів – знищення як нерухомих, так і рухомих цілей у радіусі до 10 км. Застосування нового озброєння безпосередньо залежатиме від цілей сухопутних операцій.
За інформацією з відкритих джерел, заявлена автономність цих дронів-камікадзе доволі невелика. В Ірані стверджують, що робота цих безпілотників може тривати від 10 до 15 хвилин.
Варто зазначити, що Іран – один з провідних виробників ударних дронів. Безпілотники Ірану використовують у різних конфліктах. Серед них – повномасштабна війна Російської Федерації проти України.
Джерело: IRNA
Завантаження
Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.Тетяна Доцяк