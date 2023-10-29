Колишній віцепрезидент США Пенс відмовився від участі у президентських виборах 2024

Колишній віце-президент США Майк Пенс зняв свою кандидатуру на посаду президента США від Республіканської партії.

Про це повідомляє AP.

– Для мене все стало зрозуміло: Це не мій час. Тому після довгих молитов і роздумів я вирішив призупинити свою президентську кампанію, – сказав він на з’їзді Республіканської єврейської коаліції в Лас-Вегасі.

Пенс є першим вагомим кандидатом від республіканців, який призупинив свою кампанію в перегонах, у яких лідирує експрезидент Дональд Трамп.

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Зазначено, що Пенс не мав достатньої підтримки. Кампанія колишнього віцепрезидента також накопичила велику кількість боргів.

У заяві про відставку він не підтримав жодного іншого кандидата на виборах.

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс подав документи на участь у президентських виборах 2024 року у червні 2023-го.

Джерело : AP

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