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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Чехії обурились антиізраїльською резолюцією ООН і закликали до виходу країни з організації

У Чехії обурились антиізраїльською резолюцією ООН і закликали до виходу країни з організації

Глава Міноборони Чехії Яна Чернохова вважає, що її країна повинна вийти з ООН через резолюцію Генасамблеї, що закликає до перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС, але не засуджує атаку бойовиків.

Про це вона написала у мережі Х (Twitter).

– Рівно три тижні тому ХАМАС убив понад 1400 ізраїльтян – більше жертв для їхнього населення, ніж бойовики ісламістської організації Аль-Каїда вбили в США 11 вересня. І лише 14 країн, зокрема наша, чітко і зрозуміло висловилися проти цієї безпрецедентної терористичної атаки, здійсненої терористами ХАМАС, – йдеться у повідомленні.

Міністерка зазначила, що їй соромно за ООН, а Чеській Республіці “не місце в організації, яка підтримує терористів і не поважає фундаментальне право на самооборону”.

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Раніше Генасамблея ООН 120 голосами ухвалила резолюцію про захист цивільних у війні ХАМАС проти Ізраїлю та необхідність “гуманітарного перемир’я”.

Проти резолюції голосували 14 країн (зокрема Ізраїль і США), 45 утрималися (серед них Україна). Генасамблея не підтримала поправку Канади, що пропонувала прямо засудити терористичний напад ХАМАС і захоплення заручників.

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ООН зала

Фото: Міноборони Чехії

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Ізраїль, Війна в Ізраїлі, ООН, Чехія
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У Чехії обурились антиізраїльською резолюцією ООН і закликали до виходу країни з організації

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