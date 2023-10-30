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Світ
Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Здоров’я

Надзвукова швидкість на всій ділянці польоту: протикорабельна ракета Онікс, характеристики

ракета оникс
Фото: Depositphotos

Російські військові часто використовують надзвукові протикорабельні ракети Онікс.

Що відомо про ракету Онікс та в чому її особливість, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Онікс: що це за ракета

П-800 Онікс – надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіусу дії – була розроблена наприкінці 1970-х років.

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Комплекс із самого початку замислювався саме як універсальний, з можливістю розміщення на підводних човнах, надводних кораблях і катерах, літаках та берегових пускових установках.

Ракета Онікс призначена для боротьби:

  • з надводними військово-морськими угрупованнями та одиночними кораблями в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії;
  • проти наземних цілей, при цьому дальність ураження цілі може бути збільшена в кілька разів.

Онікс виконує політ на надзвукових швидкостях на всіх ділянках польоту. При цьому комплекс дозволяє задати траєкторію залежно від мети:

  • низька;
  • висока-низька для заобрійної дальності стрільби.

Комплекс працює за принципом “вистрілив-забув” і є малопомітним для РЛС (виконаний з використанням СТЕЛС-технологій).

Експортна версія ракети Онікс має назву Яхонт.

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Технічні характеристики ракети

  • довжина (корабельний варіант) – 8 м;
  • довжина (авіаційний варіант) – 6,1 м;
  • стартова маса – 3 тис. кг;
  • маса з ТПС – 3 900 кг;
  • максимальна швидкість – 750 м/с;
  • дальність по висотній траєкторії – 450-500 км;
  • висота польоту на маршовій ділянці – до 14 тис. м;
  • дальність виявлення цілі – не менше 50 км.

Виробник: Росія.

Є на озброєнні Росії, Сирії, Індонезії та В’єтнаму.

Нагадаємо, що 21 липня армія РФ атакувала ракетами Онікс Одеську область.

Тоді окупанти випустили сім ракет по важливому об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі.

Джерело: по матеріалах ЗМІ

Війна в Україні, Російська агресія
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