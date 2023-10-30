Антисемітські демонстрації, що тривають у Республіці Дагестан та інших регіонах Північного Кавказу, свідчать про зростання міжетнічної та міжрелігійної напруженості в Росії.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що Кремль досі не відреагував і, схоже, залишив регіональній владі можливість офіційно відреагувати на мітинги.

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Москва, ймовірно, намагатиметься запевнити виборців, що ситуація під контролем, і переконати єврейську аудиторію в тому, що єврейські меншини в Росії в безпеці.

– Кремль, ймовірно, прагне представити Росію як таку, що захищає свої релігійні меншини, щоб вислужитися перед мусульманською та єврейською аудиторією на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАСом і применшити напруженість, спричинену дедалі більшим ультранаціоналізмом Російської православної церкви, – йдеться у повідомленні.

Водночас російські ультранаціоналісти висловили побоювання, що антисемітські демонстрації поширяться з Дагестану і Північного Кавказу на інші регіони Росії.

Окремі російські ультранаціоналісти намагалися звинуватити у загостренні “українську інформаційну операцію”, але інші висловили глибоке занепокоєння тим, що антисемітська діяльність може поширитися і призвести до антиросійської діяльності.

Аналітики Інституту вважають, що загостренням етнорелігійного напруження в Росії, можливо, спробують скористатися голова Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков і голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, щоб повернути прихильність диктатора Володимира Путіна.

Російські воєнкори зазначають, що чиновники не змогли реалізувати політику Путіна 2012 року, спрямовану на стимулювання міграції до РФ для вирішення демографічних проблем. Водночас блогери скаржаться на недостатній рівень інтеграції мігрантів у російське суспільство.

Один із блогерів прямо назвав Бортнікова і Бастрикіна “довіреними особами”, які повинні “прилетіти на орбіту Путіна і особисто переконати його в необхідності зміни міграційної політики”.

Ця згадка про Бортнікова і Бастрикіна означає, що вони втратили прихильність Путіна, хоча потрібні диктатору для вирішення нещодавньої етнорелігійної напруженості в Росії, пов’язаної з мігрантами з Центральної Азії.

– Кремль зазвичай повільно реагує на події, що висвітлюють етнорелігійну напруженість, часто ненавмисно підживлюючи цикл, що включає гнів російських ультранаціоналістів на російський уряд за бездіяльність, що ще більше загострює етнорелігійну напруженість. Бортніков і Бастрикін, можливо, прагнуть представити себе в російському інформаційному просторі як таких, що здатні розірвати це коло, – підсумовують в ISW.

28 жовтня у РФ пройшла серія антисемітських погромів та мітингів.

Фото: скриншот

Джерело : ISW

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