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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ситуація на фронті й потреби України: про що говорив Зеленський з делегацією конгресменів США

Ситуація на фронті й потреби України: про що говорив Зеленський з делегацією конгресменів США
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський прийняв двопартійну делегацію Палати представників Конгресу США. Серед них – Джеймс Френч Гілл, Майкл Квіглі та Стівен Лінч, які перебувають в Україні з візитом.

За даними Офісу президента, ці візити є потужним сигналом підтримки України, особливо перед зимовим періодом, коли РФ планує ракетні удари проти об’єктів цивільної та критичної інфраструктури.

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Під час зустрічі вони звернули увагу на підтримку України з боку США. Зокрема, обговорили важливість внесення президентом США Джо Байденом запиту до Конгресу щодо фінансування видатків для бюджетної та військової допомоги ЗСУ.

Водночас Зеленський розповів американській делегації про ситуацію на фронті й потреби Сил оборони України. Вони предметно обговорили ключові напрями подальшої українсько-американської співпраці у сфері безпеки та оборони.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Конгрес США, Офіс президента, США, Україна-США
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