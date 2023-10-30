Треба звикнути до думки, що в Європі може виникнути загроза війни – міністр оборони Німеччини
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що суспільство має бути готовим до того, що існує небезпека війни в Європі.
Про це він сказав в етері телеканалу ZDF.
– Ми повинні знову звикнути до думки, що над Європою може нависати небезпека війни, – сказав він.
За його словами, конфлікт на Близькому Сході і війна Росії проти України повинні мати наслідки в німецькому суспільстві. Так, Німеччина має бути здатна захистити себе. Це стосується як Бундесверу, так і суспільства.
– Ми повинні стати придатними до війни, – наголосив глава Міноборони.
Пісторіус додав, що Берлін зробить все можливе в близькосхідному конфлікті, щоб запобігти подальшій ескалації.
Він також відкинув звинувачення в тому, що німецький уряд занадто повільно реагує на так званий поворотний момент. Міністр зазначив, що для Бундесверу було не лише створено спеціальний фонд у розмірі €100 млрд, але й змінено його структуру.
За словами Пісторіуса, Бундесвер був занедбаний протягом тривалого часу.
– Все, що було зіпсовано за 30 років, на жаль, не можна виправити за 19 місяців. Але до кінця цього десятиліття Німеччина буде в зовсім іншому становищі, – додав він.
Раніше Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні.
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