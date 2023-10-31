Армія Ізраїлю звільнила військову, яку взяв у полон ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) звільнила військовослужбовицю Орі Мегідіш, яку 7 жовтня взяли в полон бойовики палестинського угруповання ХАМАС.

Про це йдеться у спільній заяві ЦАХАЛу та агентства внутрішньої безпеки Ізраїлю Шабак. Військовослужбовицю вдалося звільнити під час ескалації наступу в секторі Гази. Там зазначено, що вона пройшла медичне обстеження і почувається добре.

– Під час наземної операції було звільнено солдата Орі Мегідіш, яку викрала терористична організація ХАМАС. Вона пройшла медичний огляд і вже зустрілася зі своєю родиною, – йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу повідомив, що країна не готова погодитися на припинення вогню у секторі Гази після жахливих терактів 7 жовтня. За його словами, заклики до припинення вогню – це заклик до Ізраїлю здатися бойовикам ХАМАС.

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– Це означає, що ми маємо здатися терору й варварству. Цього не станеться, – наголосив він.

Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю звернув увагу, що ніхто не просив би Сполучені Штати Америки погодитися на припинення вогню після нападу на Перл-Харбор під час Другої світової війни.

Фото: Армія оборони Ізраїлю

Джерело : The Guardian

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