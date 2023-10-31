Ціни на нафту можуть досягти $150, якщо війна на Близькому Сході посилиться – Світовий банк

У понеділок Світовий банк попередив, що в разі ескалації конфлікту на Близькому Сході ціни на сиру нафту можуть зрости більше ніж до $150 за барель, що загрожує повторенням шоку цін на нафту 1970-х років, якщо основні виробники скоротять поставки.

У своєму щоквартальному огляді Перспективи розвитку товарних ринків Світовий банк заявив, що тривалий конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом може призвести до значного зростання цін на енергоносії та продовольство, що стане “подвійним шоком” для товарних ринків, які все ще переживають повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

– Останній конфлікт на Близькому Сході відбувається на тлі найсильнішого шоку для товарних ринків з 1970-х років – війни Росії з Україною, – сказав Індерміт Гілл, головний економіст і старший віцепрезидент Світового банку з економіки розвитку.

Згідно з базовими прогнозами банку, загальні ціни на сировинні товари наступного року впадуть на 4,1%, а ціни на нафту знизяться в середньому до $81 за барель порівняно з $90 за барель у поточному кварталі через уповільнення економічного зростання.

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Однак, як наголошується в доповіді, цей прогноз може швидко змінитися в разі загострення конфлікту на Близькому Сході. У найгіршому випадку світова пропозиція нафти може скоротитися на 6-8 млн барелів на день, що призведе до зниження цін до $140-$157 за барель, якщо провідні арабські виробники, такі як Саудівська Аравія, підуть на скорочення експорту.

За сценаріїв з невеликими і середніми перебоями ціни можуть сягнути $102-$121 за барель, йдеться в доповіді. Поточний світовий попит на нафту становить близько 102 млн барелів на добу.

Війна в Ізраїлі почалася 7 жовтня, коли ХАМАС почав перетинати кордон Ізраїлю із сектору Гази. Унаслідок бойових дій, за даними ізраїльської влади, загинуло понад 1,4 тис. осіб і понад 230 було взято в заручники. Внаслідок ізраїльських бомбардувань у Газі загинуло понад 8 тис. осіб і понад 20 тис. дістали поранень, за даними палестинської влади.

Конфлікт загрожує вийти за межі Ізраїлю та окупованих палестинських територій, і аналітики в галузі енергетики попереджають, що світовий експорт може постраждати, якщо до нього активно долучаться провідні виробники нафти, такі як Іран.

Цього місяця ціни на газ у Європі підскочили до найвищого рівня з березня, оскільки трейдери побоювалися, що перебої в роботі трубопроводів призведуть до скорочення світових постачань, проте нафтові ринки переважно не звернули уваги на наслідки конфлікту.

У понеділок ціни на нафту еталонної марки Brent впали більш ніж на 3% і становили близько $87 за барель, перевищивши позначку $89 після початку останнього конфлікту. У 2008 році, напередодні світової фінансової кризи, ціни на нафту досягли рекордної позначки в $147 за барель.

На думку Світового банку, світова економіка більшою мірою здатна протистояти шоку від пропозиції, ніж у жовтні 1973 року, коли арабські члени ОПЕК скоротили експорт у США та інші країни, які підтримали Ізраїль у війні Йом-Кіпур, що призвело до чотириразового зростання цін на нафту.

Сьогодні Близький Схід відіграє меншу роль у світовому експорті нафти, ніж 50 років тому: на нього припадає близько 30% поставок, тоді як у 1970-х роках цей показник становив 37%.

Але 30% – це все одно велика частка, попереджає Айхан Косе, заступник головного економіста Світового банку.

– Коли ви думаєте про ціни на нафту, те, що відбувається на Близькому Сході, не залишається на Близькому Сході. Це має величезні глобальні наслідки, – каже він.

Однак у доповіді міститься попередження про те, що ще не відбулося повного відновлення після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, яке Косе назвав “травмуючим для сировинних ринків”.

В інтерв’ю газеті Financial Times він заявив, що “справді негативний результат” настане, якщо ескалація конфлікту призведе до стійкого зростання цін на сировинні товари, що спричинить “нову хвилю інфляції” і змусить центральні банки діяти. Гілл додав: “Директивним органам доведеться проявити пильність”.

На думку банку, це матиме серйозні наслідки для продовольчої безпеки в бідніших країнах, які вже стикаються зі зростаючим рівнем голоду. Зростання цін на нафту і газ також призведе до збільшення вартості перевезень і добрив, що призведе до подорожчання сільськогосподарської продукції.

– Зростання цін на нафту, якщо воно триватиме, неминуче призведе до зростання цін на продовольство, – сказав Косе, додавши, що до кінця 2022 року майже десята частина населення Землі недоїдатиме.

На його думку, ескалація останнього конфлікту призведе до посилення продовольчої безпеки не тільки в регіоні, а й у всьому світі.

Джерело : Financial Times

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