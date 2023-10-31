Прем’єр Ізраїлю заявив про перехід операції в Газі на третій етап: що це означає
Війна Ізраїлю проти ХАМАС увійшла в третій етап.
Про заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу на засіданні Кабінету міністрів, повідомляє Інтерфакс.
– Перший етап – блокування – завершено. Другий етап – це обстріл їх із повітря, він триває увесь час. Третій етап – Армія оборони Ізраїлю розширила своє наземне вторгнення в сектор Гази. ЦАХАЛ робить це розміреними, дуже потужними кроками, домагаючись методичного, покрокового прогресу, – сказав він.
За словами Нетаньягу, Ізраїль перебуває в розпалі війни.
– Ми поставили перед собою чітку мету – знищити військовий та управлінський потенціал ХАМАС. Ми робимо це систематично, – зазначив він.
Водночас Ізраїль продовжує спроби звільнити заручників.
– Ми продовжуємо зусилля зі звільнення заручників за допомогою маневру, який створює можливості для звільнення, та які ми не упустимо. Ця кампанія потребуватиме часу, – додав політик.
Прем’єр Ізраїлю наголосив, що “там будуть підводні камені, будуть труднощі, будуть втрати”.
– Але я обіцяю вам одне: врешті-решт ХАМАС буде розгромлено. ХАМАС буде переможений; це буде інша Газа, – наголосив він.
Раніше Палата представників Конгресу США оприлюднила законопроєкт, що передбачає виділення Ізраїлю оборонної допомоги на суму $14,3 млрд.
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