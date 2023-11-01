Справа рук спецслужб РФ: Юсов про заворушення в Дагестані

Відповідальними за антисемітські протести і провокації в Дагестані є російські спецслужби. Україна до цього не має жодного стосунку.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Таким чином він прокоментував звинувачення Москви на адресу українських спецслужб щодо начебто причетності до подій в Дагестані.

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Юсов нагадав, що Росія традиційно, ще з імперських часів, залишається “одним зі світових центрів ксенофобії та антисемітизму”.

– І всі ці процеси там керуються власне спецслужбами, – зазначив він.

Представник ГУР звернув увагу на діяльність так званих чорносотенців на початку XX століття, якими “керувала царська охоронка”.

Чорносотенці – це низка ультранаціоналістичних організацій, які діяли в Російській імперії протягом 1905-1914 років. Вони дотримувалися антисемітських поглядів, відстоювали “великодержавність” Російської імперії, не визнавали українців і білорусів як окремі народи.

– Сьогодні нічого не змінилося. Всі ці заходи, які ми бачили, всі ці антисемітські та ксенофобські безчинства і провокації – це справа рук саме російських спецслужб. І звичайно, Україна тут ні до чого, – наголосив Юсов.

Що відбувалося в Дагестані

У Дагестані (РФ) пройшла серія антисемітських мітингів та провокацій на тлі військового конфлікту між Ізраїлем та терористами ХАМАС у секторі Гази.

Натовп дагестанців, зокрема, увірвався в будівлю аеропорту Махачкали, куди прилетів рейс із Тель-Авіва. Крім того, вони закидали камінням готель, оскільки думали, що там мешкають ізраїльтяни.

А в місті Нальчик підпалили недобудований єврейський культурний центр.

У Москві намагалися покласти на Україну відповідальність за ці події. В українському МЗС у відповідь наголосили, що це намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що антисемітські мітинги в Дагестані – це частина поширеної в РФ культури ненависті до інших народів, яка пропагується телебаченням та владою.

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