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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У США заявили, що припинення вогню в Газі наразі не є “правильною відповіддю”

Джон Кірбі

Сполучені Штати не підтримують поточні заклики до припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це заявив координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, цитує The Times of Israel.

– Ми не вважаємо, що припинення вогню зараз є правильною відповіддю. Ми не підтримуємо припинення вогню на даний момент, – сказав Кірбі.

За його словами, натомість слід розглянути можливість “пауз” для доставки допомоги в Газу.

Зараз дивляться

Кірбі висловив впевненість у тому, що кількість вантажівок з гуманітарною допомогою, що в’їжджають до Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах з Єгиптом, буде збільшено.

– На першому етапі, про який ми говорили з ізраїльтянами, ми намагаємося збільшити кількість вантажівок до 100 на день…Ми впевнені, що зможемо досягти цього найближчими днями, – сказав Кірбі, додавши, що напередодні через КПП пройшло близько 45 вантажівок.

Раніше речник армії Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі повідомив, що Ізраїль відправив додаткові наземні війська в сектор Гази.

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Ізраїль, Війна в Україні, США
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