Європейські політики збираються в турне по США для посилення підтримки України

Європейські політики мають намір відвідати США, щоб посилити підтримку України у відповідь на заклики деяких законодавців від Республіканської партії скоротити потік допомоги, військової техніки та фінансів до Києва.

Про це пише Politico.

– Ми повинні знайти способи достукатися до громадськості по обидва боки Атлантики – не забувати, що є реальні виборці, які бачать свої проблеми певним чином, – сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

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За його словами, турне, під час якого країни Балтії та інші країни, що мають тісні зв’язки з Україною, висловляться на користь продовження підтримки, “може спрацювати досить добре, якщо позиція буде викладена не тільки американськими політиками, але й тими, хто залежить від цієї допомоги та від цього зовнішньополітичного курсу”.

– У нас є план поїздок в окремі штати, зустрічей, наприклад, з компаніями, які продають обладнання, що фактично створює робочі місця в США. Більшість грошей, які були витрачені на Україну, фактично були витрачені в США, – додав Ландсбергіс.

Він не повідомив, які ще країни можуть приєднатися до такої поїздки. Водночас прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що її країна вже звертається до пересічних американців.

– Мій міністр закордонних справ був в Арканзасі, розмовляв з людьми та висловлював свої погляди, тож це те, що ми робимо постійно, – сказала вона.

Politico вказує, що у Вашингтоні зростає занепокоєння, що допомога Україні може стати жертвою глибоких політичних розбіжностей у США.

Сенатори заявили, що роз’яснювальна робота з боку європейських лідерів може допомогти зміцнити підтримку Києва серед виборців.

– Я вважаю, що демонстрація того, що це не лише Україна і Росія, що це стосується інших країн Європи, що це стосується всіх нас, буде корисною, якщо лідери інших країн підтримають цю позицію, – сказав сенатор Бен Кардін, демократ, який очолює Комітет у закордонних справах Сенату США.

Сенатор Ліндсі Грем, відомий республіканський прихильник допомоги Україні, також сказав виданню, що це може бути “корисним для інших”.

Незважаючи на політичні потрясіння в його партії щодо допомоги Україні, Грем впевнений, що підтримка Києва залишається міцною.

– Громадська думка важлива, але відключення України не допоможе нам у довгостроковій перспективі, – наголосив він.

Раніше Палата представників Конгресу США оприлюднила законопроєкт, що передбачає виділення Ізраїлю оборонної допомоги на суму $14,3 млрд.

Джерело : Politico

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