МЗС готує евакуацію українців із сектору Гази, у списку на виїзд – 358 осіб
Українські дипломати розпочали підготовчий етап евакуації наших громадян із сектору Гази на тлі рішення Єгипту дозволити виїзд іноземців через пункт пропуску Рафах.
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
За його словами, наразі у списку на виїзд 358 осіб, переважна більшість – жінки з дітьми.
– Надіслано офіційний запит причетним сторонам задля видачі дозволів на виїзд із палестинського анклаву та транзиту єгипетською територією. Очікуємо погодження, – пояснив дипломат.
Ніколенко також зауважив, що вони підготували документи для українців, які не мають дійсних проїзних документів, забронювали необхідний транспорт, а також сформували групу дипломатів, яка прибуде на кордон із сектором Гази для допомоги громадянам України на місці.
– Виїзд іноземців із Гази здійснюватиметься в алфавітному порядку, відповідно до їхнього громадянства. Працюємо, щоб якнайшвидше вивезти наших людей. Питання перебуває на особистому контролі міністра Дмитра Кулеби, – додав він.
Напередодні в Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель 21 українця в Ізраїлі та ще 4 громадян – у секторі Гази, серед яких троє дітей.
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