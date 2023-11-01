Погрожував ножем: у Польщі затримали українця, який переправляв мігрантів через кордон
У Польщі співробітники прикордонної застави в Зеленій Гурі затримали українця, який незаконно переправляв мігрантів через кордон. Чоловік перебував під дією наркотиків і погрожував польським прикордонникам ножем.
Вони намагалися зупинити фургон марки Fiat на польських номерах, який прямував у бік кордону з Німеччиною. Водій проігнорував вимогу і лише збільшив швидкість. Прикордонники кинулися його наздоганяти.
А поблизу населеного пункту Валовіце чоловік раптово зупинився, вийшов з авто і намагався втекти. Прикордонники здійснили попереджувальні постріли, але це не зупинило водія і він дістав ножа.
Після спілкування з перемовником чоловік відклав ніж і був затриманий поліцейськими.
Водієм Fiat виявився 26-річний українець, який намагався перевезти групу іноземців до Німеччини у вантажному відділенні мікроавтобуса.
Під час обшуку в авто у водійських дверцятах знайшли пакетик із речовиною білого кольору, яка після перевірки виявилася кокаїном. Тест на наявність наркотиків в організмі кур’єра також дав позитивний результат.
Українця звинуватили в організації незаконного перетину польсько-німецького кордону, невиконанні наказу зупинити транспортний засіб, нападі на прикордонника та кермуванні у стані наркотичного сп’яніння.
Місцевий суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 3 місяці. Йому загрожує до 10 років.
Джерело: Прикордонна служба Польщі
Фото: Прикордонна служба Польщі
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