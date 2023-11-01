Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Катували й возили по Газі: влада Ізраїлю підтвердила загибель 23-річної німкені Шані Лук, яку викрав ХАМАС
Вибухи у Хмельницькій і Черкаській областях: регіони атакували дрони
Загинули в обіймах: з’явилися деталі розстрілу сплячої родини у Волновасі
Польські перевізники планують страйкувати на кордоні з Україною: у чому причина
Виплати від ООН в Україні збільшили до 3 600 грн
Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Погрожував ножем: у Польщі затримали українця, який переправляв мігрантів через кордон

у Польщі затримали українця

У Польщі співробітники прикордонної застави в Зеленій Гурі затримали українця, який незаконно переправляв мігрантів через кордон. Чоловік перебував під дією наркотиків і погрожував польським прикордонникам ножем.

Вони намагалися зупинити фургон марки Fiat на польських номерах, який прямував у бік кордону з Німеччиною. Водій проігнорував вимогу і лише збільшив швидкість. Прикордонники кинулися його наздоганяти.

А поблизу населеного пункту Валовіце чоловік раптово зупинився, вийшов з авто і намагався втекти. Прикордонники здійснили попереджувальні постріли, але це не зупинило водія і він дістав ножа.

Зараз дивляться

Після спілкування з перемовником чоловік відклав ніж і був затриманий поліцейськими.

Водієм Fiat виявився 26-річний українець, який намагався перевезти групу іноземців до Німеччини у вантажному відділенні мікроавтобуса.

Під час обшуку в авто у водійських дверцятах знайшли пакетик із речовиною білого кольору, яка після перевірки виявилася кокаїном. Тест на наявність наркотиків в організмі кур’єра також дав позитивний результат.

Українця звинуватили в організації незаконного перетину польсько-німецького кордону, невиконанні наказу зупинити транспортний засіб, нападі на прикордонника та кермуванні у стані наркотичного сп’яніння.

Місцевий суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 3 місяці. Йому загрожує до 10 років.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!
Читайте також
У Польщі затримали українців, в яких на балконі виявили тіло немовляти
Погрожував ножем: у Польщі затримали українця, який переправляв мігрантів через кордон

Джерело: Прикордонна служба Польщі

Фото: Прикордонна служба Польщі

мігранти, Наркотики, Польща, Прикордонники, Україна-Польща
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Варшаві відсторонили студентку медуніверситету за участь в антисемітській акції
Польща - прапори
Який розмір середньої зарплати у Польщі 2023 та від чого він залежить
людина рахує гроші
У Польщі затримали українців, в яких на балконі виявили тіло немовляти
Погрожував ножем: у Польщі затримали українця, який переправляв мігрантів через кордон
Польські перевізники планують страйкувати на кордоні з Україною: у чому причина
кордон з Польщею
В Україну повернеться максимум половина мігрантів, які втекли від війни – Лібанова
українські біженці в Польщі

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
Найсвіжіші новини з фронту | Нічна атака на Україну | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Погрожував ножем: у Польщі затримали українця, який переправляв мігрантів через кордон
Дагестан – це другий Сектор Гази: реакція головних рабинів на погром в аеропорту
Погрожував ножем: у Польщі затримали українця, який переправляв мігрантів через кордон
Росія модифікує зброю: чим небезпечні нові дрони-“газонокосарки”
Погрожував ножем: у Польщі затримали українця, який переправляв мігрантів через кордон
Їй казали варити борщі, та вона вступила до війська: історія артилеристки з-під Бахмута
Погрожував ножем: у Польщі затримали українця, який переправляв мігрантів через кордон
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь