Погрожував ножем: у Польщі затримали українця, який переправляв мігрантів через кордон

У Польщі співробітники прикордонної застави в Зеленій Гурі затримали українця, який незаконно переправляв мігрантів через кордон. Чоловік перебував під дією наркотиків і погрожував польським прикордонникам ножем.

Вони намагалися зупинити фургон марки Fiat на польських номерах, який прямував у бік кордону з Німеччиною. Водій проігнорував вимогу і лише збільшив швидкість. Прикордонники кинулися його наздоганяти.

А поблизу населеного пункту Валовіце чоловік раптово зупинився, вийшов з авто і намагався втекти. Прикордонники здійснили попереджувальні постріли, але це не зупинило водія і він дістав ножа.

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Після спілкування з перемовником чоловік відклав ніж і був затриманий поліцейськими.

Водієм Fiat виявився 26-річний українець, який намагався перевезти групу іноземців до Німеччини у вантажному відділенні мікроавтобуса.

Під час обшуку в авто у водійських дверцятах знайшли пакетик із речовиною білого кольору, яка після перевірки виявилася кокаїном. Тест на наявність наркотиків в організмі кур’єра також дав позитивний результат.

Українця звинуватили в організації незаконного перетину польсько-німецького кордону, невиконанні наказу зупинити транспортний засіб, нападі на прикордонника та кермуванні у стані наркотичного сп’яніння.

Місцевий суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 3 місяці. Йому загрожує до 10 років.

Джерело: Прикордонна служба Польщі

Фото: Прикордонна служба Польщі

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