Ізраїль починає знищувати тунелі ХАМАСу за допомогою роботів і вибухових пристроїв

Інженери Армії оборони Ізраїлю почали операцію зі знищення тунелів ХАМАСу в районах сектору Гази, які перейшли під контроль ізраїльських військових після початку наземного наступу.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначено, що військові інженери використовують різні типи роботів і вибухових пристроїв, щоби зруйнувати тунелі, підірвати міни-пастки, встановлені ХАМАСом, і вбити терористів.

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– Можливо, спочатку їм вдавалося нас переслідувати, жалити, обстрілюючи з виходів тунелів, але після того, як ми встановили контроль над територіями, почалася інженерна операція. Ми збираємося обрушити входи й тунелі на них. Це стане зоною смерті. Вони зробили помилку, вони обрали місце, з якого не зможуть втекти. Вони загинуть у тунелях, – сказав старший офіцер Південного командування армії Ізраїлю.

Повідомляється, що війська Ізраїлю вже знищили близько 100 тунелів, це окрім тих, які були зруйновані в результаті авіаударів.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що війна Ізраїлю проти ХАМАС увійшла в третій етап.

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