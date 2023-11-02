Ізраїль починає знищувати тунелі ХАМАСу за допомогою роботів і вибухових пристроїв
Інженери Армії оборони Ізраїлю почали операцію зі знищення тунелів ХАМАСу в районах сектору Гази, які перейшли під контроль ізраїльських військових після початку наземного наступу.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Зазначено, що військові інженери використовують різні типи роботів і вибухових пристроїв, щоби зруйнувати тунелі, підірвати міни-пастки, встановлені ХАМАСом, і вбити терористів.
– Можливо, спочатку їм вдавалося нас переслідувати, жалити, обстрілюючи з виходів тунелів, але після того, як ми встановили контроль над територіями, почалася інженерна операція. Ми збираємося обрушити входи й тунелі на них. Це стане зоною смерті. Вони зробили помилку, вони обрали місце, з якого не зможуть втекти. Вони загинуть у тунелях, – сказав старший офіцер Південного командування армії Ізраїлю.
Повідомляється, що війська Ізраїлю вже знищили близько 100 тунелів, це окрім тих, які були зруйновані в результаті авіаударів.
Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що війна Ізраїлю проти ХАМАС увійшла в третій етап.
Завантаження
Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.Олег Корнієнко