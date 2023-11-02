Кількість переданого озброєння уточнюється. В ГУР підтвердили співпрацю РФ і Північної Кореї

В українській розвідці підтверджують факт співпраці Північної Кореї та РФ. Йдеться про передання агресору БК, артснарядів та снарядів для систем залпового вогню.

Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов в етері телемарафону Єдині новини.

За словами Юсова, точна кількість переданого озброєння постійно уточнюється.

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Водночас представник розвідки вказує, що запаси Північної Кореї значні, але не безмежні.

– Лише Північна Корея покривати потребу РФ в артснарядах не може. Навіть названі цифри (повідомлялось про передання 1 млн артилерійських снарядів, – Ред.) – це два місяці війни. Звичайно, Північна Корея такими темпами не може постачати довгий час, тим самим послаблюючи себе. Пхеньян теж має свої плани й геополітичні амбіції, – додав Юсов.

Раніше депутат парламенту Південної Кореї з посиланням на Національну службу розвідки заявив, що Північна Корея передала Росії понад 1 млн артилерійських снарядів для війни проти України.

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